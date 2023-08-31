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При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадали мирные жители
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадали мирные жители - РИА Новости, 31.08.2023
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадали мирные жители
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрела Кировского района города есть пострадавшие. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:20
2023-08-31T18:20
2023-08-31T18:20
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрела Кировского района города есть пострадавшие. "По предварительным данным, в результате обстрела Кировского района в поселке шахты "Лидиевка" есть пострадавшие. Информация уточняется", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о семи обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадали мирные жители
Кулемзин: при украинском обстреле Кировского района Донецка пострадали жители