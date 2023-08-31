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При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадали мирные жители

При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадали мирные жители - РИА Новости, 31.08.2023

При украинском обстреле Кировского района Донецка пострадали мирные жители

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрела Кировского района города есть пострадавшие. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:20

2023-08-31T18:20

2023-08-31T18:20

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрела Кировского района города есть пострадавшие. "По предварительным данным, в результате обстрела Кировского района в поселке шахты "Лидиевка" есть пострадавшие. Информация уточняется", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о семи обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины