https://ria.ru/20230831/doklad-1893421857.html
Глава СК потребовал доклад после данных об избиении девочки под Пермью
Глава СК потребовал доклад после данных об избиении девочки под Пермью - РИА Новости, 31.08.2023
Глава СК потребовал доклад после данных об избиении девочки под Пермью
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после появления данных об избиении подростками девочки в Октябрьском районе... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:48
2023-08-31T15:48
2023-08-31T15:48
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
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ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после появления данных об избиении подростками девочки в Октябрьском районе Пермского края, сообщается на сайте СК РФ. По данным ведомства, группа девочек-подростков в пермском поселке Октябрьском жестоко избила сверстницу, сняла издевательства на видео, а позже стала демонстрировать эти кадры знакомым. Ранее в группе "Подслушано Октябрьский район" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что в селе Ишимово (Октябрьский район) 25 или 26 августа девочки-подростки в безлюдном месте (на горе) избили 13-летнюю девочку, у пострадавшей якобы могут быть сломаны ребра. "По данному факту (пермскими следователями) организовано проведение доследственной проверки. Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае", — говорится в сообщении. В региональном СК РИА Новости пояснили, что информация об инциденте пока уточняется.
https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), пермский край
Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край
Глава СК потребовал доклад после данных об избиении девочки под Пермью
Бастрыкин потребовал доклад после данных об избиении девочки в Пермском крае
ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после появления данных об избиении подростками девочки в Октябрьском районе Пермского края, сообщается на сайте
СК РФ.
По данным ведомства, группа девочек-подростков в пермском поселке Октябрьском жестоко избила сверстницу, сняла издевательства на видео, а позже стала демонстрировать эти кадры знакомым.
Ранее в группе "Подслушано Октябрьский район" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что в селе Ишимово (Октябрьский район) 25 или 26 августа девочки-подростки в безлюдном месте (на горе) избили 13-летнюю девочку, у пострадавшей якобы могут быть сломаны ребра.
"По данному факту (пермскими следователями) организовано проведение доследственной проверки. Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае", — говорится в сообщении.
В региональном СК РИА Новости пояснили, что информация об инциденте пока уточняется.
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