https://ria.ru/20230831/doklad-1893421857.html

Глава СК потребовал доклад после данных об избиении девочки под Пермью

Глава СК потребовал доклад после данных об избиении девочки под Пермью - РИА Новости, 31.08.2023

Глава СК потребовал доклад после данных об избиении девочки под Пермью

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после появления данных об избиении подростками девочки в Октябрьском районе... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:48

2023-08-31T15:48

2023-08-31T15:48

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

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ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после появления данных об избиении подростками девочки в Октябрьском районе Пермского края, сообщается на сайте СК РФ. По данным ведомства, группа девочек-подростков в пермском поселке Октябрьском жестоко избила сверстницу, сняла издевательства на видео, а позже стала демонстрировать эти кадры знакомым. Ранее в группе "Подслушано Октябрьский район" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что в селе Ишимово (Октябрьский район) 25 или 26 августа девочки-подростки в безлюдном месте (на горе) избили 13-летнюю девочку, у пострадавшей якобы могут быть сломаны ребра. "По данному факту (пермскими следователями) организовано проведение доследственной проверки. Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае", — говорится в сообщении. В региональном СК РИА Новости пояснили, что информация об инциденте пока уточняется.

https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html

пермский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), пермский край