https://ria.ru/20230831/dogovor-1893445871.html

Договор аренды земли под строительство кампуса подписан в Архангельске

Договор аренды земли под строительство кампуса подписан в Архангельске - РИА Новости, 31.08.2023

Договор аренды земли под строительство кампуса подписан в Архангельске

Договор аренды земельного участка для строительства межвузовского кампуса "Арктическая звезда" площадью 6,7 гектара в центре Архангельска подписан в четверг,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:12

2023-08-31T17:12

2023-08-31T17:12

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 авг – РИА Новости. Договор аренды земельного участка для строительства межвузовского кампуса "Арктическая звезда" площадью 6,7 гектара в центре Архангельска подписан в четверг, что позволяет приступить к проектированию, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Подписи под документом поставили министр имущественных отношений Архангельской области Александр Сметанин и первый заместитель генерального директора ООО "Системные концессии" Андрей Киселев на совещании по вопросам создания межвузовского кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", которое провел губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Для создания масштабного образовательного пространства в центре Архангельска неподалеку от Северодвинского моста будет задействовано восемь земельных участков, которые подготовлены и объединены в один обширный. "На текущий момент мы завершили процесс формирования земельного участка, на котором будет построен кампус. Этот участок достаточно сложный, но сегодня все вопросы по нему урегулированы. Его площадь составляет 6,7 гектара, виды разрешенного использования участка приведены в соответствие с требованиями, которые предъявляются к размещению кампуса", - отметил Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что договор аренды с концессионерами позволит перейти к этапу проектирования будущего кампуса. Задание на проектирование уже согласовано, первоочередной работой является проведение инженерных изысканий и сбор исходных данных. Также проведена работа по актуализации архитектурно-градостроительной концепции, сформированы новые предложения по планировочным решениям, архитектуре, благоустройству прилегающей территории и созданию концепции смежных мероприятий, связанных с функциональным зонированием этого земельного участка. По данным регионального правительства, с учетом всех инфраструктурных объектов площадь кампуса "Арктическая звезда" составит 128,7 тысячи квадратных метров. Межвузовская многофункциональная образовательная среда будет включать в себя два взаимосвязанных комплекса зданий, объединенных первым этажом. В них планируется размещение 43 структурных подразделений, в том числе гостиницы и общежития, рассчитанных на более чем 4,2 тысячи мест. Рядом с будущим кампусом также располагается массивная опора линии электропередачи, которую предложено превратить в арт-объект, соответствующий общей концепции создаваемой образовательной среды. К участию в создании кампуса уже на этапе проектирования планируется подключить студентов и аспирантов вузов. Начало строительства запланировано на сентябрь 2024 года. Кампус "Арктическая звезда" призван объединить усилия и ресурсы вузов и академической науки, экспертные разработки в области медицины, экологии, IT-технологий и логистики, возможности предпринимательского сообщества Архангельской области. Согласно поручению президента России Владимира Путина, студенческие наукограды должны стать не просто комфортной площадкой для учебы, а целой экосистемой, в которой создаются кадры и технологии будущего, соответствующие принципам импортозамещения и импортоопережения, укрепления научного и технологического суверенитета государства. Кампусы мирового уровня возводятся при российских вузах благодаря нацпроекту "Наука и университеты" на основе государственно-частного партнерства.

https://ria.ru/20230628/territorii-1880937422.html

https://ria.ru/20230829/turizm-1892870693.html

https://ria.ru/20230615/arkhangelsk-1878381795.html

архангельская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

архангельская область, александр цыбульский