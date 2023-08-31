https://ria.ru/20230831/diversanty-1893319311.html
В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов
В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 31.08.2023
В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов
В Брянской области ликвидировали диверсионную группу, состоящую из сотрудников силовых ведомств Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:47
2023-08-31T09:47
2023-08-31T16:15
специальная военная операция на украине
фсб
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
брянская область
украина
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Брянской области ликвидировали диверсионную группу, состоящую из сотрудников силовых ведомств Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Тридцатого августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", — говорится в релизе.Операцию в Навлинском районе Брянской области провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД.Двух боевиков ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.Каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html
брянская область
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Арсенал, изъятый у украинских диверсантов
ЦОС ФСБ России о пресечении попытки проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
2023-08-31T09:47
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), брянская область, украина
Специальная военная операция на Украине, ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Брянская область, Украина
В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов
ФСБ сообщила о ликвидации украинской диверсионной группы в Брянской области
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Брянской области ликвидировали диверсионную группу, состоящую из сотрудников силовых ведомств Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«
"Тридцатого августа на территории России
пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины
", — говорится в релизе.
Операцию в Навлинском районе Брянской области провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией
и МВД.
Двух боевиков ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.
Каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.
Диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД