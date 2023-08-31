https://ria.ru/20230831/diversanty-1893319311.html

В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов

В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 31.08.2023

В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов

В Брянской области ликвидировали диверсионную группу, состоящую из сотрудников силовых ведомств Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:47

2023-08-31T09:47

2023-08-31T16:15

специальная военная операция на украине

фсб

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

брянская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893326872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6095db82bb868bb3718e00a6fcb0bcef.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Брянской области ликвидировали диверсионную группу, состоящую из сотрудников силовых ведомств Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Тридцатого августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", — говорится в релизе.Операцию в Навлинском районе Брянской области провела ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД.Двух боевиков ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения.Каждый имел при себе внушительный арсенал: американские автоматы с глушителями, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230825/podzhogi-1892145709.html

брянская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Арсенал, изъятый у украинских диверсантов ЦОС ФСБ России о пресечении попытки проникновения украинской ДРГ в Брянскую область 2023-08-31T09:47 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), брянская область, украина