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Дистанционного образования в России не будет, заявил Кравцов

Дистанционного образования в России не будет, заявил Кравцов - РИА Новости, 31.08.2023

Дистанционного образования в России не будет, заявил Кравцов

Дистанционного образования в России не может быть, это была вынужденная мера, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:09

2023-08-31T12:09

2023-08-31T12:09

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дистанционного образования в России не может быть, это была вынужденная мера, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "В России дистанционного образования быть не может. И не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками, никакого гармоничного развития при дистанционном обучении быть не может... Дистанционное обучение это вынужденная мера была", - сказал Кравцов на Общероссийском родительском собрании. Он отметил, что многие родители, которые перевели своих детей на домашнее обучение, сейчас переводят их обратно на очное обучение.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование