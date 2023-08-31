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Дистанционного образования в России не будет, заявил Кравцов
Дистанционного образования в России не будет, заявил Кравцов - РИА Новости, 31.08.2023
Дистанционного образования в России не будет, заявил Кравцов
Дистанционного образования в России не может быть, это была вынужденная мера, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:09
2023-08-31T12:09
2023-08-31T12:09
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дистанционного образования в России не может быть, это была вынужденная мера, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "В России дистанционного образования быть не может. И не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками, никакого гармоничного развития при дистанционном обучении быть не может... Дистанционное обучение это вынужденная мера была", - сказал Кравцов на Общероссийском родительском собрании. Он отметил, что многие родители, которые перевели своих детей на домашнее обучение, сейчас переводят их обратно на очное обучение.
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дистанционного образования в России не может быть, это была вынужденная мера, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"В России дистанционного образования быть не может. И не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками, никакого гармоничного развития при дистанционном обучении быть не может... Дистанционное обучение это вынужденная мера была", - сказал Кравцов на Общероссийском родительском собрании.
Он отметил, что многие родители, которые перевели своих детей на домашнее обучение, сейчас переводят их обратно на очное обучение.