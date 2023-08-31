https://ria.ru/20230831/devochka-1893432490.html

В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома

В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома - РИА Новости, 31.08.2023

В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома

Сотрудники МЧС по Карачаево-Черкесии спасли малолетнюю девочку с балкона седьмого этажа, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:27

2023-08-31T16:27

2023-08-31T16:27

хорошие новости

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС по Карачаево-Черкесии спасли малолетнюю девочку с балкона седьмого этажа, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале. "Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части республиканской столицы спасли девочку, которая находилась на балконе седьмого этажа без присмотра взрослых", – сообщает ведомство. По данным МЧС, девочку заметил очевидец, который наблюдал, как она взобралась на перила балкона и пыталась перелезть через ограждения. "Приехав на место... пожарные установили со стороны балкона выдвижную автолестницу и спустили девочку по ней", - следует из сообщения ведомства. Сейчас с девочкой всё в порядке, медицинская помощь не потребовалась.

https://ria.ru/20230623/spasenie-1879899909.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)