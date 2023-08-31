Рейтинг@Mail.ru
В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:27 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/devochka-1893432490.html
В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома
В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома - РИА Новости, 31.08.2023
В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома
Сотрудники МЧС по Карачаево-Черкесии спасли малолетнюю девочку с балкона седьмого этажа, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:27
2023-08-31T16:27
хорошие новости
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893432206_172:0:1500:747_1920x0_80_0_0_a050fbc86829e2bb105044dbfaf8692e.jpg
ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС по Карачаево-Черкесии спасли малолетнюю девочку с балкона седьмого этажа, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале. "Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части республиканской столицы спасли девочку, которая находилась на балконе седьмого этажа без присмотра взрослых", – сообщает ведомство. По данным МЧС, девочку заметил очевидец, который наблюдал, как она взобралась на перила балкона и пыталась перелезть через ограждения. "Приехав на место... пожарные установили со стороны балкона выдвижную автолестницу и спустили девочку по ней", - следует из сообщения ведомства. Сейчас с девочкой всё в порядке, медицинская помощь не потребовалась.
https://ria.ru/20230623/spasenie-1879899909.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893432206_360:0:1356:747_1920x0_80_0_0_0f36e02fb599afb4ef3a550efcead1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома

В Карачаево-Черкесии малолетнюю девочку спасли с балкона многоэтажного дома

© МЧС Карачаево-Черкесии/TelegramПожарные Черкесска спасли девочку с балкона многоэтажного дома
Пожарные Черкесска спасли девочку с балкона многоэтажного дома
© МЧС Карачаево-Черкесии/Telegram
Пожарные Черкесска спасли девочку с балкона многоэтажного дома
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС по Карачаево-Черкесии спасли малолетнюю девочку с балкона седьмого этажа, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале.
"Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части республиканской столицы спасли девочку, которая находилась на балконе седьмого этажа без присмотра взрослых", – сообщает ведомство.
По данным МЧС, девочку заметил очевидец, который наблюдал, как она взобралась на перила балкона и пыталась перелезть через ограждения.
"Приехав на место... пожарные установили со стороны балкона выдвижную автолестницу и спустили девочку по ней", - следует из сообщения ведомства.
Сейчас с девочкой всё в порядке, медицинская помощь не потребовалась.
Во Владивостоке мужчина с 2 дочерями в ходе поездки на квадроцикле совершили съезд с неогражденного края верхнего уровня гаражного кооператива - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
В Приморье врачи спасли девочку после падения с крыши на квадроцикле
23 июня, 02:45
 
Хорошие новостиОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала