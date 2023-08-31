https://ria.ru/20230831/devochka-1893432490.html
В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома
В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома - РИА Новости, 31.08.2023
В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома
Сотрудники МЧС по Карачаево-Черкесии спасли малолетнюю девочку с балкона седьмого этажа, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:27
2023-08-31T16:27
2023-08-31T16:27
хорошие новости
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС по Карачаево-Черкесии спасли малолетнюю девочку с балкона седьмого этажа, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале. "Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части республиканской столицы спасли девочку, которая находилась на балконе седьмого этажа без присмотра взрослых", – сообщает ведомство. По данным МЧС, девочку заметил очевидец, который наблюдал, как она взобралась на перила балкона и пыталась перелезть через ограждения. "Приехав на место... пожарные установили со стороны балкона выдвижную автолестницу и спустили девочку по ней", - следует из сообщения ведомства. Сейчас с девочкой всё в порядке, медицинская помощь не потребовалась.
https://ria.ru/20230623/spasenie-1879899909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карачаево-Черкесии девочку спасли с балкона многоэтажного дома
В Карачаево-Черкесии малолетнюю девочку спасли с балкона многоэтажного дома
ПЯТИГОРСК, 31 авг – РИА Новости.
Сотрудники МЧС по Карачаево-Черкесии спасли малолетнюю девочку с балкона седьмого этажа, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале
.
"Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части республиканской столицы спасли девочку, которая находилась на балконе седьмого этажа без присмотра взрослых", – сообщает ведомство.
По данным МЧС, девочку заметил очевидец, который наблюдал, как она взобралась на перила балкона и пыталась перелезть через ограждения.
"Приехав на место... пожарные установили со стороны балкона выдвижную автолестницу и спустили девочку по ней", - следует из сообщения ведомства.
Сейчас с девочкой всё в порядке, медицинская помощь не потребовалась.
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