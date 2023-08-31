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Убитого экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе - РИА Новости, 31.08.2023
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17:50 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/deputat-1893468470.html
Убитого экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе
Убитого экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе - РИА Новости, 31.08.2023
Убитого экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе
Бывший депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ахмед Гамзаев похоронен в родовом селе в Кайтагском районе республики, сообщили РИА Новости в четверг в РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:50
2023-08-31T17:50
московская область (подмосковье)
справедливая россия
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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Бывший депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ахмед Гамзаев похоронен в родовом селе в Кайтагском районе республики, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе районной администрации. По данным ряда Telegram-каналов, 55-летний Гамзаев был убит в Московской области 26 августа. "Ахмеда Гамзаева похоронили в родном селе Чумли. Сегодня третий день со дня похорон", – сказала собеседница агентства. Гамзаев был депутатом парламента Дагестана пятого созыва (2011-2016) от партии "Справедливая Россия".
https://ria.ru/20230831/palagaev-1893451012.html
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), справедливая россия
Московская область (Подмосковье), Справедливая Россия
Убитого экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе

Убитого в Одинцово экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе

© Фото : пресс-служба партии "Справедливая Россия"Ахмед Гамзаев
Ахмед Гамзаев - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : пресс-служба партии "Справедливая Россия"
Ахмед Гамзаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Бывший депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ахмед Гамзаев похоронен в родовом селе в Кайтагском районе республики, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе районной администрации.
По данным ряда Telegram-каналов, 55-летний Гамзаев был убит в Московской области 26 августа.
Грант Палагаев - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Продюсера Палагаева обвинили в убийстве экс-депутата в Подмосковье
17:24
«
"Ахмеда Гамзаева похоронили в родном селе Чумли. Сегодня третий день со дня похорон", – сказала собеседница агентства.
Гамзаев был депутатом парламента Дагестана пятого созыва (2011-2016) от партии "Справедливая Россия".
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-депутата Кивы
18 августа, 13:51
 
Московская область (Подмосковье)Справедливая Россия
 
 
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