https://ria.ru/20230831/deputat-1893468470.html

Убитого экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе

Убитого экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе - РИА Новости, 31.08.2023

Убитого экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе

Бывший депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ахмед Гамзаев похоронен в родовом селе в Кайтагском районе республики, сообщили РИА Новости в четверг в РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:50

2023-08-31T17:50

2023-08-31T17:50

московская область (подмосковье)

справедливая россия

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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Бывший депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ахмед Гамзаев похоронен в родовом селе в Кайтагском районе республики, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе районной администрации. По данным ряда Telegram-каналов, 55-летний Гамзаев был убит в Московской области 26 августа. "Ахмеда Гамзаева похоронили в родном селе Чумли. Сегодня третий день со дня похорон", – сказала собеседница агентства. Гамзаев был депутатом парламента Дагестана пятого созыва (2011-2016) от партии "Справедливая Россия".

https://ria.ru/20230831/palagaev-1893451012.html

https://ria.ru/20230818/kiva-1890825779.html

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московская область (подмосковье), справедливая россия