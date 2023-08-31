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Эксперт оценил потенциал России по хранению углекислого газа - РИА Новости, 31.08.2023
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05:49 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/co2-1893300289.html
Эксперт оценил потенциал России по хранению углекислого газа
Эксперт оценил потенциал России по хранению углекислого газа - РИА Новости, 31.08.2023
Эксперт оценил потенциал России по хранению углекислого газа
Потенциальный объем закачки и хранения углекислого газа (СО2) в России может составлять от 1000 до 4000 гигатонн, этого может хватить для консервации всех... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T05:49
2023-08-31T05:49
россия
экономика
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Потенциальный объем закачки и хранения углекислого газа (СО2) в России может составлять от 1000 до 4000 гигатонн, этого может хватить для консервации всех выбросов парниковых газов Китая за 100 лет, сообщил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. &quot;По самым консервативным оценкам, потенциал закачки и хранения СО2 в России составляет от 1 до 4 тысяч гигатонн - это самый большой потенциал в мире. Даже минимального указанного объема (1 тысяча гигатонн) хранения хватит, например, чтобы консервировать весь выбрасываемый углекислый газ на планете на протяжении 30 лет, или выбросы Китая - самого большого эмитента парниковых газов - 100 лет&quot;, - сказал он.Но, хотя технические процессы закачки в мире отработаны, а транспортировка сжиженного СО2 даже проще и выгоднее, чем трубопроводная транспортировка природного газа, весь комплекс мероприятий по улавливанию, транспортировке и закачке - "катастрофически убыточен", объяснил Канищев. Поэтому возможность стать хабом для хранения углекислого газа ограничена экономической целесообразностью, объяснил он. В Минприроды РФ сообщили РИА Новости, что на данный момент действуют 10 лицензий, предусматривающих геологическое изучение недр и последующее строительство и эксплуатацию подземных сооружений для размещения СО2. "Ряд крупных компаний-недропользователей в рамках лицензий проводят или готовятся к проведению работ по геологическому изучению недр, чтобы затем подготовить материалы для обоснования возможности строительства и эксплуатации хранилищ углекислого газа. Такая возможность устанавливается только после проведения государственной экспертизы этих материалов", - пояснили в министерстве.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Эксперт оценил потенциал России по хранению углекислого газа

Эксперт Канищев: Россия имеет самый большой в мире потенциал по хранению CO2

© iStock.com / chinafaceУгольная электростанция
Угольная электростанция - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© iStock.com / chinaface
Угольная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Потенциальный объем закачки и хранения углекислого газа (СО2) в России может составлять от 1000 до 4000 гигатонн, этого может хватить для консервации всех выбросов парниковых газов Китая за 100 лет, сообщил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.
«

"По самым консервативным оценкам, потенциал закачки и хранения СО2 в России составляет от 1 до 4 тысяч гигатонн - это самый большой потенциал в мире. Даже минимального указанного объема (1 тысяча гигатонн) хранения хватит, например, чтобы консервировать весь выбрасываемый углекислый газ на планете на протяжении 30 лет, или выбросы Китая - самого большого эмитента парниковых газов - 100 лет", - сказал он.

Но, хотя технические процессы закачки в мире отработаны, а транспортировка сжиженного СО2 даже проще и выгоднее, чем трубопроводная транспортировка природного газа, весь комплекс мероприятий по улавливанию, транспортировке и закачке - "катастрофически убыточен", объяснил Канищев. Поэтому возможность стать хабом для хранения углекислого газа ограничена экономической целесообразностью, объяснил он.
В Минприроды РФ сообщили РИА Новости, что на данный момент действуют 10 лицензий, предусматривающих геологическое изучение недр и последующее строительство и эксплуатацию подземных сооружений для размещения СО2.
"Ряд крупных компаний-недропользователей в рамках лицензий проводят или готовятся к проведению работ по геологическому изучению недр, чтобы затем подготовить материалы для обоснования возможности строительства и эксплуатации хранилищ углекислого газа. Такая возможность устанавливается только после проведения государственной экспертизы этих материалов", - пояснили в министерстве.
Экология - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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