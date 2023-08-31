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Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов - РИА Новости, 31.08.2023
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10:59 31.08.2023 (обновлено: 11:00 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/chekhiya-1893339675.html
Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов
Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов - РИА Новости, 31.08.2023
Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов
Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов и рассматривает возможность участия в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, сообщила РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:59
2023-08-31T11:00
чехия
в мире
украина
яна чернохова
f-16
uh-1 (вертолет)
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов и рассматривает возможность участия в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова. "В настоящее время мы планируем поставить новые боевые вертолеты (на Украину – ред.)", - сказала Чернохова. Ее слова приводит сайт чешского министерства обороны. Точные сроки поставки и число вертолетов, как и их наименование, министр не сообщила. Помимо этого, Чехия рассматривает возможность участия в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16 "или другими платформами", добавила Чернохова. В августе министр обороны заявила, что российские вертолеты Ми-24В/35, которые до сих пор использует армия Чехии, отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. По ее словам, они еще могут найти применение на Украине, а Чехия заменит их американскими UH-1Y Venom и AH-1Z Viper. По данным агентства ЧТК, Чехия закупает в США восемь многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четыре боевых вертолета AH-1Z Viper, которые призваны заменить вертолеты Ми-24В/35. Общая стоимость контракта 14,6 миллиарда крон (около 660 миллионов долларов). Кроме них Чехия получит от США еще восемь модернизированных вертолетов за активную помощь Украине. В целом ВВС Чехии будут иметь по 10 вертолетов типа Venom и типа Viper. Все они должны поступить в республику до конца 2024 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230830/khakery-1893253700.html
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890171464.html
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чехия, в мире, украина, яна чернохова, f-16, uh-1 (вертолет)
Чехия, В мире, Украина, Яна Чернохова, F-16, UH-1 (вертолет)
Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов

Минобороны Чехии: Прага планирует передать Киеву новую партию боевых вертолетов

© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Tara Fajardo ArteagaУдарный вертолет ВВС Чехии
Ударный вертолет ВВС Чехии - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Tara Fajardo Arteaga
Ударный вертолет ВВС Чехии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов и рассматривает возможность участия в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
"В настоящее время мы планируем поставить новые боевые вертолеты (на Украину – ред.)", - сказала Чернохова. Ее слова приводит сайт чешского министерства обороны. Точные сроки поставки и число вертолетов, как и их наименование, министр не сообщила.
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Помимо этого, Чехия рассматривает возможность участия в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16 "или другими платформами", добавила Чернохова.
В августе министр обороны заявила, что российские вертолеты Ми-24В/35, которые до сих пор использует армия Чехии, отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. По ее словам, они еще могут найти применение на Украине, а Чехия заменит их американскими UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.
По данным агентства ЧТК, Чехия закупает в США восемь многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четыре боевых вертолета AH-1Z Viper, которые призваны заменить вертолеты Ми-24В/35. Общая стоимость контракта 14,6 миллиарда крон (около 660 миллионов долларов). Кроме них Чехия получит от США еще восемь модернизированных вертолетов за активную помощь Украине. В целом ВВС Чехии будут иметь по 10 вертолетов типа Venom и типа Viper. Все они должны поступить в республику до конца 2024 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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