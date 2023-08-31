Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов
Минобороны Чехии: Прага планирует передать Киеву новую партию боевых вертолетов
Ударный вертолет ВВС Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов и рассматривает возможность участия в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
"В настоящее время мы планируем поставить новые боевые вертолеты (на Украину – ред.)", - сказала Чернохова. Ее слова приводит сайт чешского министерства обороны. Точные сроки поставки и число вертолетов, как и их наименование, министр не сообщила.
Помимо этого, Чехия рассматривает возможность участия в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16 "или другими платформами", добавила Чернохова.
В августе министр обороны заявила, что российские вертолеты Ми-24В/35, которые до сих пор использует армия Чехии, отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. По ее словам, они еще могут найти применение на Украине, а Чехия заменит их американскими UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.
По данным агентства ЧТК, Чехия закупает в США восемь многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четыре боевых вертолета AH-1Z Viper, которые призваны заменить вертолеты Ми-24В/35. Общая стоимость контракта 14,6 миллиарда крон (около 660 миллионов долларов). Кроме них Чехия получит от США еще восемь модернизированных вертолетов за активную помощь Украине. В целом ВВС Чехии будут иметь по 10 вертолетов типа Venom и типа Viper. Все они должны поступить в республику до конца 2024 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.