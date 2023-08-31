https://ria.ru/20230831/chat-bot-1893302598.html

Китайская Baidu объявила о полном открытии для публики своего чат-бота

Китайская Baidu объявила о полном открытии для публики своего чат-бота - РИА Новости, 31.08.2023

Китайская Baidu объявила о полном открытии для публики своего чат-бота

Китайская технологическая компания Baidu объявила, что с 31 августа чат-бот ERNIE Bot станет полностью доступен для общественности. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T06:56

2023-08-31T06:56

2023-08-31T10:47

китай

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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китайская технологическая компания Baidu объявила, что с 31 августа чат-бот ERNIE Bot станет полностью доступен для общественности. Как отмечается в заявлении, опубликованном в четверг в официальном аккаунте компании в соцсети WeChat, ERNIE Bot теперь "полностью открыт для общественности". Пользователи могут воспользоваться ботом через официальный сайт или скачать мобильное приложение. Ранее во время пробного доступа корреспонденты РИА Новости взяли интервью у ERNIE Bot. Китайский искусственный интеллект, в частности, ответил на вопросы о том, что ждет российскую экономику в будущем, поссорятся ли Китай и Россия и почему жители РФ в кризис скупают сахар. Компания Baidu 7 февраля объявила о скором запуске нового проекта в области искусственного интеллекта ERNIE Bot после завершения внутреннего процесса тестирования. Запуск ERNIE Bot, который работает аналогично ChatGPT, состоялся 16 марта. Сообщалось, что четырехуровневая архитектура искусственного интеллекта обладает широкими возможностями по глубокому семантическому кросс-языковому пониманию и генерации текстов. По данным компании, бот основан на платформе глубинного обучения и обладает возможностями получать "знания" из данных большого объема. В настоящее для пользования ботом необходимо пройти регистрацию, указать реальное имя и предоставить реальные данные удостоверения личности гражданина КНР. Временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта вступили в силу 15 августа этого года, они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу нацбезопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию. Наиболее известным чат-ботом является ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

https://ria.ru/20230719/chat-bot-1884991620.html

https://ria.ru/20230831/mgpu-1893301317.html

https://ria.ru/20230722/ekonomika-1885631673.html

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китай, россия, илон маск, baidu, wechat, google, в мире