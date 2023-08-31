Рейтинг@Mail.ru
Против солиста Backstreet Boys подали еще один иск об изнасиловании - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:54 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/carter-1893462235.html
Против солиста Backstreet Boys подали еще один иск об изнасиловании
Против солиста Backstreet Boys подали еще один иск об изнасиловании - РИА Новости, 31.08.2023
Против солиста Backstreet Boys подали еще один иск об изнасиловании
Еще одна женщина подала против Ника Картера, солиста американской группы Backstreet Boys, иск об изнасиловании, сообщает Los Angeles Times. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:54
2023-08-31T18:54
шоубиз
новости шоу-бизнеса
слухи
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893469603_0:226:1988:1344_1920x0_80_0_0_7077ad3f19127252209731819d467f58.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Еще одна женщина подала против Ника Картера, солиста американской группы Backstreet Boys, иск об изнасиловании, сообщает Los Angeles Times.В издании уточняют, она стала третьей потерпевшей, обвинившей певца в сексуальном насилии. В исковом заявлении на десять страниц, которое попало в распоряжение газеты, истица (представилась как А.Р.), обвинила музыканта в изнасилование и "неоднократном склонении к интимной близости". По словам потерпевшей, это произошло в 2003 году, когда ей было 15 лет. По информации Los Angeles Times, А.Р. потребовала возместить ей ущерб в размере 15 тысяч долларов. Адвокат Картера Дейл Хейс-младший в заявлении изданию назвал данное обвинение "абсурдным". Ранее еще две женщины обвинили певца в сексуальном насилии. В 2017 году это сделала певица Мелисса Шуман, заявив, что участник Backstreet Boys изнасиловал ее в 2022-м. Прокуратура тогда отказалась предъявлять обвинения поп-звезде. Весной этого года Шуман снова подала свой иск. Решение по нему пока не вынесено.В конце прошлого года стало известно о втором иске к Картеру. Тогда сообщалось, что это сделала женщина, страдающая аутизмом и церебральным параличом. Она обвинила певца в изнасиловании, совершенном более 20 лет назад, когда была несовершеннолетней.
https://ria.ru/20230830/lindemann-1893073421.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893469603_0:152:1988:1643_1920x0_80_0_0_45e6e382ef36f1897b3909b41d3fdeb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, слухи, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, слухи, Знаменитости
Против солиста Backstreet Boys подали еще один иск об изнасиловании

Против Ника Картера из группы Backstreet Boys подали третий иск об изнасиловании

© AP Photo / Evan AgostiniПевец Ник Картер
Певец Ник Картер - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Еще одна женщина подала против Ника Картера, солиста американской группы Backstreet Boys, иск об изнасиловании, сообщает Los Angeles Times.
В издании уточняют, она стала третьей потерпевшей, обвинившей певца в сексуальном насилии.
В исковом заявлении на десять страниц, которое попало в распоряжение газеты, истица (представилась как А.Р.), обвинила музыканта в изнасилование и "неоднократном склонении к интимной близости". По словам потерпевшей, это произошло в 2003 году, когда ей было 15 лет.
По информации Los Angeles Times, А.Р. потребовала возместить ей ущерб в размере 15 тысяч долларов.
Адвокат Картера Дейл Хейс-младший в заявлении изданию назвал данное обвинение "абсурдным".
Ранее еще две женщины обвинили певца в сексуальном насилии. В 2017 году это сделала певица Мелисса Шуман, заявив, что участник Backstreet Boys изнасиловал ее в 2022-м. Прокуратура тогда отказалась предъявлять обвинения поп-звезде.
Весной этого года Шуман снова подала свой иск. Решение по нему пока не вынесено.
В конце прошлого года стало известно о втором иске к Картеру. Тогда сообщалось, что это сделала женщина, страдающая аутизмом и церебральным параличом. Она обвинила певца в изнасиловании, совершенном более 20 лет назад, когда была несовершеннолетней.
Участник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Тилль Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений
Вчера, 10:07
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаслухиЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала