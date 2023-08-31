https://ria.ru/20230831/carter-1893462235.html

Против солиста Backstreet Boys подали еще один иск об изнасиловании

Против солиста Backstreet Boys подали еще один иск об изнасиловании - РИА Новости, 31.08.2023

Против солиста Backstreet Boys подали еще один иск об изнасиловании

Еще одна женщина подала против Ника Картера, солиста американской группы Backstreet Boys, иск об изнасиловании, сообщает Los Angeles Times. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:54

2023-08-31T18:54

2023-08-31T18:54

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Еще одна женщина подала против Ника Картера, солиста американской группы Backstreet Boys, иск об изнасиловании, сообщает Los Angeles Times.В издании уточняют, она стала третьей потерпевшей, обвинившей певца в сексуальном насилии. В исковом заявлении на десять страниц, которое попало в распоряжение газеты, истица (представилась как А.Р.), обвинила музыканта в изнасилование и "неоднократном склонении к интимной близости". По словам потерпевшей, это произошло в 2003 году, когда ей было 15 лет. По информации Los Angeles Times, А.Р. потребовала возместить ей ущерб в размере 15 тысяч долларов. Адвокат Картера Дейл Хейс-младший в заявлении изданию назвал данное обвинение "абсурдным". Ранее еще две женщины обвинили певца в сексуальном насилии. В 2017 году это сделала певица Мелисса Шуман, заявив, что участник Backstreet Boys изнасиловал ее в 2022-м. Прокуратура тогда отказалась предъявлять обвинения поп-звезде. Весной этого года Шуман снова подала свой иск. Решение по нему пока не вынесено.В конце прошлого года стало известно о втором иске к Картеру. Тогда сообщалось, что это сделала женщина, страдающая аутизмом и церебральным параличом. Она обвинила певца в изнасиловании, совершенном более 20 лет назад, когда была несовершеннолетней.

https://ria.ru/20230830/lindemann-1893073421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, слухи, знаменитости