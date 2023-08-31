Рейтинг@Mail.ru
Продавцы рассказали о популярных в Москве букетах ко Дню знаний - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/bukety-1893309945.html
Продавцы рассказали о популярных в Москве букетах ко Дню знаний
Продавцы рассказали о популярных в Москве букетах ко Дню знаний - РИА Новости, 31.08.2023
Продавцы рассказали о популярных в Москве букетах ко Дню знаний
Большой популярностью ко Дню знаний в Москве пользуются букеты из подсолнухов и гладиолусов, стало модным добавлять в композиции тыквы, при этом цены на букеты... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:56
2023-08-31T08:56
общество
москва
россия
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152770/65/1527706582_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_f60e73d6808792c81143d06bcc0b72ee.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Большой популярностью ко Дню знаний в Москве пользуются букеты из подсолнухов и гладиолусов, стало модным добавлять в композиции тыквы, при этом цены на букеты могут разниться от 800 рублей за букеты-комплименты и до 40 тысяч за букеты с дорогими цветами, сообщили РИА Новости продавцы московских цветочных магазинов. Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Традиционно, в этот день в цветочных магазинах начинается ажиотаж перед новым учебным годом, родители активно покупают букеты на линейки своих детей. Последние трендыФлорист из магазина в центре Москвы рассказала, что в последние годы родители начали заказывать небольшие букеты, детских размеров, которые соизмеримы с ростом ребенка. "Ушли из моды огромные букеты выше человеческого роста. Все говорят: "Чтобы ребенку было удобно держать в руке". Букеты чаще всего составляют из осенних цветов: хризантемы, астры, гладиолусы", - заявила она, Как добавила флорист, в последнее время в букеты стало модно вставлять маленькие тыковки, натуральные тыквы маленького размера, а также канцелярию: карандаши, яркие линейки. В цветочном магазине на севере столицы рассказали, что родители отдают предпочтение традиционным букетам и цветам. Например, подсолнухам, оформленным полевыми цветами, с добавлением листьев дуба. А в салоне на западе Москвы флористы отмечают, что популярностью пользуются гортензии. "Сам по себе цветок пышный, но смотрится прекрасно и для первоклассников букет из гортензий идеальный: легкий, воздушный", - сказали в магазине. По наблюдению флориста из цветочного бутика на юге города, сейчас заказывают более минималистичные, нежные букеты, а если яркие, то стильные букеты с подсолнухами и осенними атрибутами, например, красными ягодами. Различия в стоимостиКак отмечают сотрудники цветочных магазинов Москвы, цены на букеты могут быть разными, они зависят от предпочтений клиента и размеров композиции. "Минимальный у нас заказывали комплимент за 800 рублей, максимальный - 10 тысяч рублей букет от всего класса", - рассказали в магазине на юге столицы. В бутике в Новой Москве сообщили, что минимальная цена букета в магазине примерно 1,2 тысячи рублей, а максимальной цене нет предела. Похожая ценовая категория и на юге города, где в среднем букеты к 1 сентября стоят от 1,3 до 5,5 тысячи рублей, а максимальная цена также не ограничена, все зависит от букета. Флорист из магазина в центре Москвы отметила, что в среднем цены варьируются от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Однако, есть в столице букеты намного дороже, например, в магазине на юге средняя стоимость букета из более экзотических цветов может доходить и до 40 тысяч рублей, в зависимости от состава. "Например, это букеты из антуриума, гидрангии, целлозии, дельфиниума, гентианы, оксипиталума, эрингиума, малины", - подчеркнула арт-директор цветочного.
https://ria.ru/20230825/pervyy-1892172047.html
https://ria.ru/20230830/krym-1893038103.html
https://ria.ru/20230830/ldpr-1893066512.html
москва
россия
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152770/65/1527706582_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_ea879f9b0e65becdebfe2782e3c9240d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, новая москва
Общество, Москва, Россия, Новая Москва
Продавцы рассказали о популярных в Москве букетах ко Дню знаний

В Москве в День знаний популярны букеты из подсолнухов с композициями из тыквы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПервоклассники московской средней школы № 2048 на торжественной линейке
Первоклассники московской средней школы № 2048 на торжественной линейке - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Первоклассники московской средней школы № 2048 на торжественной линейке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Большой популярностью ко Дню знаний в Москве пользуются букеты из подсолнухов и гладиолусов, стало модным добавлять в композиции тыквы, при этом цены на букеты могут разниться от 800 рублей за букеты-комплименты и до 40 тысяч за букеты с дорогими цветами, сообщили РИА Новости продавцы московских цветочных магазинов.
Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Традиционно, в этот день в цветочных магазинах начинается ажиотаж перед новым учебным годом, родители активно покупают букеты на линейки своих детей.
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Минпросвещения РФ: на 160 тысяч больше первоклассников пойдут в школы
25 августа, 12:00

Последние тренды

Флорист из магазина в центре Москвы рассказала, что в последние годы родители начали заказывать небольшие букеты, детских размеров, которые соизмеримы с ростом ребенка.
"Ушли из моды огромные букеты выше человеческого роста. Все говорят: "Чтобы ребенку было удобно держать в руке". Букеты чаще всего составляют из осенних цветов: хризантемы, астры, гладиолусы", - заявила она,
Как добавила флорист, в последнее время в букеты стало модно вставлять маленькие тыковки, натуральные тыквы маленького размера, а также канцелярию: карандаши, яркие линейки.
В цветочном магазине на севере столицы рассказали, что родители отдают предпочтение традиционным букетам и цветам. Например, подсолнухам, оформленным полевыми цветами, с добавлением листьев дуба.
А в салоне на западе Москвы флористы отмечают, что популярностью пользуются гортензии.
"Сам по себе цветок пышный, но смотрится прекрасно и для первоклассников букет из гортензий идеальный: легкий, воздушный", - сказали в магазине.
По наблюдению флориста из цветочного бутика на юге города, сейчас заказывают более минималистичные, нежные букеты, а если яркие, то стильные букеты с подсолнухами и осенними атрибутами, например, красными ягодами.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Линейки в крымских школах пройдут только для первых и выпускных классов
Вчера, 00:23

Различия в стоимости

Как отмечают сотрудники цветочных магазинов Москвы, цены на букеты могут быть разными, они зависят от предпочтений клиента и размеров композиции.
"Минимальный у нас заказывали комплимент за 800 рублей, максимальный - 10 тысяч рублей букет от всего класса", - рассказали в магазине на юге столицы.
В бутике в Новой Москве сообщили, что минимальная цена букета в магазине примерно 1,2 тысячи рублей, а максимальной цене нет предела. Похожая ценовая категория и на юге города, где в среднем букеты к 1 сентября стоят от 1,3 до 5,5 тысячи рублей, а максимальная цена также не ограничена, все зависит от букета.
Флорист из магазина в центре Москвы отметила, что в среднем цены варьируются от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.
Однако, есть в столице букеты намного дороже, например, в магазине на юге средняя стоимость букета из более экзотических цветов может доходить и до 40 тысяч рублей, в зависимости от состава.
"Например, это букеты из антуриума, гидрангии, целлозии, дельфиниума, гентианы, оксипиталума, эрингиума, малины", - подчеркнула арт-директор цветочного.
Первоклассники на праздновании Дня знаний - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
ЛДПР предложила выплачивать компенсации на сборы каждого школьника
Вчера, 09:20
 
ОбществоМоскваРоссияНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала