https://ria.ru/20230831/bukety-1893309945.html

Продавцы рассказали о популярных в Москве букетах ко Дню знаний

Продавцы рассказали о популярных в Москве букетах ко Дню знаний - РИА Новости, 31.08.2023

Продавцы рассказали о популярных в Москве букетах ко Дню знаний

Большой популярностью ко Дню знаний в Москве пользуются букеты из подсолнухов и гладиолусов, стало модным добавлять в композиции тыквы, при этом цены на букеты... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:56

2023-08-31T08:56

2023-08-31T08:56

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Большой популярностью ко Дню знаний в Москве пользуются букеты из подсолнухов и гладиолусов, стало модным добавлять в композиции тыквы, при этом цены на букеты могут разниться от 800 рублей за букеты-комплименты и до 40 тысяч за букеты с дорогими цветами, сообщили РИА Новости продавцы московских цветочных магазинов. Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Традиционно, в этот день в цветочных магазинах начинается ажиотаж перед новым учебным годом, родители активно покупают букеты на линейки своих детей. Последние трендыФлорист из магазина в центре Москвы рассказала, что в последние годы родители начали заказывать небольшие букеты, детских размеров, которые соизмеримы с ростом ребенка. "Ушли из моды огромные букеты выше человеческого роста. Все говорят: "Чтобы ребенку было удобно держать в руке". Букеты чаще всего составляют из осенних цветов: хризантемы, астры, гладиолусы", - заявила она, Как добавила флорист, в последнее время в букеты стало модно вставлять маленькие тыковки, натуральные тыквы маленького размера, а также канцелярию: карандаши, яркие линейки. В цветочном магазине на севере столицы рассказали, что родители отдают предпочтение традиционным букетам и цветам. Например, подсолнухам, оформленным полевыми цветами, с добавлением листьев дуба. А в салоне на западе Москвы флористы отмечают, что популярностью пользуются гортензии. "Сам по себе цветок пышный, но смотрится прекрасно и для первоклассников букет из гортензий идеальный: легкий, воздушный", - сказали в магазине. По наблюдению флориста из цветочного бутика на юге города, сейчас заказывают более минималистичные, нежные букеты, а если яркие, то стильные букеты с подсолнухами и осенними атрибутами, например, красными ягодами. Различия в стоимостиКак отмечают сотрудники цветочных магазинов Москвы, цены на букеты могут быть разными, они зависят от предпочтений клиента и размеров композиции. "Минимальный у нас заказывали комплимент за 800 рублей, максимальный - 10 тысяч рублей букет от всего класса", - рассказали в магазине на юге столицы. В бутике в Новой Москве сообщили, что минимальная цена букета в магазине примерно 1,2 тысячи рублей, а максимальной цене нет предела. Похожая ценовая категория и на юге города, где в среднем букеты к 1 сентября стоят от 1,3 до 5,5 тысячи рублей, а максимальная цена также не ограничена, все зависит от букета. Флорист из магазина в центре Москвы отметила, что в среднем цены варьируются от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Однако, есть в столице букеты намного дороже, например, в магазине на юге средняя стоимость букета из более экзотических цветов может доходить и до 40 тысяч рублей, в зависимости от состава. "Например, это букеты из антуриума, гидрангии, целлозии, дельфиниума, гентианы, оксипиталума, эрингиума, малины", - подчеркнула арт-директор цветочного.

https://ria.ru/20230825/pervyy-1892172047.html

https://ria.ru/20230830/krym-1893038103.html

https://ria.ru/20230830/ldpr-1893066512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, новая москва