Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали двух кандидатов на пост министра обороны Британии - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/britaniya-1893291425.html
СМИ назвали двух кандидатов на пост министра обороны Британии
СМИ назвали двух кандидатов на пост министра обороны Британии - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ назвали двух кандидатов на пост министра обороны Британии
Новым министром обороны Британии может стать министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс или экс-глава ведомства Лиам Фокс. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T01:14
2023-08-31T01:14
лиам фокс
бен уоллес
риши сунак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854224575_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_4f05a5d647059cf403607f02ae1f7316.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Новым министром обороны Британии может стать министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс или экс-глава ведомства Лиам Фокс. Согласно изданию Financial Times, которое ссылается на осведомленные источники, британский премьер Риши Сунак, как ожидается, объявит о замене Бена Уоллеса 31 августа. "Шаппс... - неожиданный фаворит", - говорится в сообщении газеты. Однако источники предупредили, что еще до конца неясно, получит ли он этот министерский портфель. Отмечается, что в Консервативной партии также рассматривают главу аппарата премьера Джереми Куина в качестве претендента на должность. Газета Telegraph, в свою очередь, сообщает, что "ведущим кандидатом" на пост является бывший министр обороны Лиам Фокс. Ранее в интервью изданию Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине.
https://ria.ru/20230716/uolles-1884416844.html
https://ria.ru/20230621/uolles-1879685691.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854224575_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_2adca4d02eef144c919784469b42da92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лиам фокс, бен уоллес, риши сунак, в мире
Лиам Фокс, Бен Уоллес, Риши Сунак, В мире
СМИ назвали двух кандидатов на пост министра обороны Британии

FT: минобороны Британии может возглавить его экс-глава или министр энергетики

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс
Британский министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Новым министром обороны Британии может стать министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс или экс-глава ведомства Лиам Фокс.
Согласно изданию Financial Times, которое ссылается на осведомленные источники, британский премьер Риши Сунак, как ожидается, объявит о замене Бена Уоллеса 31 августа.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки
16 июля, 00:13
"Шаппс... - неожиданный фаворит", - говорится в сообщении газеты. Однако источники предупредили, что еще до конца неясно, получит ли он этот министерский портфель. Отмечается, что в Консервативной партии также рассматривают главу аппарата премьера Джереми Куина в качестве претендента на должность.
Газета Telegraph, в свою очередь, сообщает, что "ведущим кандидатом" на пост является бывший министр обороны Лиам Фокс.
Ранее в интервью изданию Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО
21 июня, 22:48
 
Лиам ФоксБен УоллесРиши СунакВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала