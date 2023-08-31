https://ria.ru/20230831/britaniya-1893291425.html
СМИ назвали двух кандидатов на пост министра обороны Британии
СМИ назвали двух кандидатов на пост министра обороны Британии - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ назвали двух кандидатов на пост министра обороны Британии
Новым министром обороны Британии может стать министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс или экс-глава ведомства Лиам Фокс. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T01:14
2023-08-31T01:14
2023-08-31T01:14
лиам фокс
бен уоллес
риши сунак
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Новым министром обороны Британии может стать министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс или экс-глава ведомства Лиам Фокс. Согласно изданию Financial Times, которое ссылается на осведомленные источники, британский премьер Риши Сунак, как ожидается, объявит о замене Бена Уоллеса 31 августа. "Шаппс... - неожиданный фаворит", - говорится в сообщении газеты. Однако источники предупредили, что еще до конца неясно, получит ли он этот министерский портфель. Отмечается, что в Консервативной партии также рассматривают главу аппарата премьера Джереми Куина в качестве претендента на должность. Газета Telegraph, в свою очередь, сообщает, что "ведущим кандидатом" на пост является бывший министр обороны Лиам Фокс. Ранее в интервью изданию Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине.
https://ria.ru/20230716/uolles-1884416844.html
https://ria.ru/20230621/uolles-1879685691.html
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лиам фокс, бен уоллес, риши сунак, в мире
Лиам Фокс, Бен Уоллес, Риши Сунак, В мире
СМИ назвали двух кандидатов на пост министра обороны Британии
FT: минобороны Британии может возглавить его экс-глава или министр энергетики
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Новым министром обороны Британии может стать министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс или экс-глава ведомства Лиам Фокс.
Согласно изданию
Financial Times, которое ссылается на осведомленные источники, британский премьер Риши Сунак
, как ожидается, объявит о замене Бена Уоллеса
31 августа.
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки
"Шаппс... - неожиданный фаворит", - говорится в сообщении газеты. Однако источники предупредили, что еще до конца неясно, получит ли он этот министерский портфель. Отмечается, что в Консервативной партии также рассматривают главу аппарата премьера Джереми Куина в качестве претендента на должность.
Газета Telegraph, в свою очередь, сообщает, что "ведущим кандидатом" на пост является бывший министр обороны Лиам Фокс.
Ранее в интервью изданию Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине.
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО