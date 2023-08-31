Боррель призвал ЕС подготовиться к принятию десяти новых стран
Боррель призвал ЕС готовиться к принятию десяти новых стран
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. ЕС необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов, призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран Евросоюза.
«
"Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу", — уточнил он.
При этом, по словам Борреля, некоторые страны, особенно Украина, будут нуждаться в огромной помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюз.
В понедельник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению и приему новых членов к 2030 году.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите объединения.