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Боррель призвал ЕС подготовиться к принятию десяти новых стран - РИА Новости, 31.08.2023
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19:39 31.08.2023 (обновлено: 20:20 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/borrel-1893497340.html
Боррель призвал ЕС подготовиться к принятию десяти новых стран
Боррель призвал ЕС подготовиться к принятию десяти новых стран - РИА Новости, 31.08.2023
Боррель призвал ЕС подготовиться к принятию десяти новых стран
ЕС необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов, призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:39
2023-08-31T20:20
в мире
испания
турция
украина
жозеп боррель
шарль мишель
евросоюз
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. ЕС необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов, призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран Евросоюза. &quot;Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу&quot;, — уточнил он.При этом, по словам Борреля, некоторые страны, особенно Украина, будут нуждаться в огромной помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюз. В понедельник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению и приему новых членов к 2030 году. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите объединения.
https://ria.ru/20230829/chekhiya-1893008721.html
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в мире, испания, турция, украина, жозеп боррель, шарль мишель, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
В мире, Испания, Турция, Украина, Жозеп Боррель, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
Боррель призвал ЕС подготовиться к принятию десяти новых стран

Боррель призвал ЕС готовиться к принятию десяти новых стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. ЕС необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов, призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран Евросоюза.
«

"Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу", — уточнил он.

При этом, по словам Борреля, некоторые страны, особенно Украина, будут нуждаться в огромной помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюз.
В понедельник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению и приему новых членов к 2030 году.
Флаги стран-участниц саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите объединения.
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В миреИспанияТурцияУкраинаЖозеп БоррельШарль МишельЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссия
 
 
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