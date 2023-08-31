https://ria.ru/20230831/borrel-1893497340.html

Боррель призвал ЕС подготовиться к принятию десяти новых стран

Боррель призвал ЕС подготовиться к принятию десяти новых стран - РИА Новости, 31.08.2023

Боррель призвал ЕС подготовиться к принятию десяти новых стран

ЕС необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов, призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:39

2023-08-31T19:39

2023-08-31T20:20

в мире

испания

турция

украина

жозеп боррель

шарль мишель

евросоюз

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. ЕС необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов, призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран Евросоюза. "Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу", — уточнил он.При этом, по словам Борреля, некоторые страны, особенно Украина, будут нуждаться в огромной помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюз. В понедельник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению и приему новых членов к 2030 году. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Киеву статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите объединения.

https://ria.ru/20230829/chekhiya-1893008721.html

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893317408.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, турция, украина, жозеп боррель, шарль мишель, евросоюз, евросовет, еврокомиссия