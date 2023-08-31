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РЖД опровергли распространенный миф о билетах - РИА Новости, 31.08.2023
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Туризм
 
02:03 31.08.2023 (обновлено: 10:56 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/bilety-1893293301.html
РЖД опровергли распространенный миф о билетах
РЖД опровергли распространенный миф о билетах - РИА Новости, 31.08.2023
РЖД опровергли распространенный миф о билетах
Кассы и онлайн-сервисы РЖД имеют общую базу билетов, свободные места появляются там одновременно, когда открывается продажа или кто-то вернул проездной... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T02:03
2023-08-31T10:56
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Кассы и онлайн-сервисы РЖД имеют общую базу билетов, свободные места появляются там одновременно, когда открывается продажа или кто-то вернул проездной документ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ряд пассажиров рассказали агентству о ситуациях, когда смотрели билеты на поезд через интернет и их не было, а пришли в кассу - они есть в продаже. РИА Новости поинтересовались у РЖД, может ли быть в кассах и онлайн разное количество билетов в наличии. "Такая ситуация невозможна. Реализация билетов на поезда дальнего следования осуществляется через единую автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками (АСУ "Экспресс") по различным каналам сбыта", - сообщили в РЖД. Оформление билетов, пояснили в компании, идет из общего массива на условиях одновременного доступа к системе всех билетных касс, а также пользователей сети интернет через веб-ресурсы. "Возможно, пока пассажир шел в кассу, открылась продажа в какие-либо новые (дополнительные) вагоны или поезда, либо кто-то вернул билеты", - пояснили в РЖД.
https://ria.ru/20230831/bilet-1893290984.html
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ржд, новости - туризм
РЖД, Туризм, Новости - Туризм
РЖД опровергли распространенный миф о билетах

РЖД: кассы и онлайн-сервисы имеют общую базу билетов для продажи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка покупает билет
Девушка покупает билет - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Девушка покупает билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Кассы и онлайн-сервисы РЖД имеют общую базу билетов, свободные места появляются там одновременно, когда открывается продажа или кто-то вернул проездной документ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ряд пассажиров рассказали агентству о ситуациях, когда смотрели билеты на поезд через интернет и их не было, а пришли в кассу - они есть в продаже. РИА Новости поинтересовались у РЖД, может ли быть в кассах и онлайн разное количество билетов в наличии.
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"Такая ситуация невозможна. Реализация билетов на поезда дальнего следования осуществляется через единую автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками (АСУ "Экспресс") по различным каналам сбыта", - сообщили в РЖД.
Оформление билетов, пояснили в компании, идет из общего массива на условиях одновременного доступа к системе всех билетных касс, а также пользователей сети интернет через веб-ресурсы.
"Возможно, пока пассажир шел в кассу, открылась продажа в какие-либо новые (дополнительные) вагоны или поезда, либо кто-то вернул билеты", - пояснили в РЖД.
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