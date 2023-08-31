Билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. До конца 2023 года билайн завершит рефарминг диапазона частот 1800 МГц и 2100 МГц в 31 регионе страны, что позволит в среднем на треть увеличить там скорость мобильного интернета, сообщает оператор.
В 2022 году компания провела рефарминг в 32 регионах.
Рефарминг - процесс перераспределения и переиспользования радиочастот - позволяет высвобождать частоты, на которых, в том числе, продолжают работать прошлые поколения сотовой связи 2G и 3G, и запускать на них новый стандарт сотовой связи LTE. Расширение используемого частотного диапазона в сети 4G LTE позволит пользователям быстрее загружать страницы, видео и музыка может воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи становятся четче, отметили в компании.
В настоящий момент работы по модернизации в диапазоне 2100 МГц завершены в филиалах билайна: Орел, Благовещенск, Новосибирск, Ставрополь, Черкесск, Тула, Магадан, Южносахалинск, Якутск, Смоленск, Кострома, Владивосток, Самара, Тюмень, Рязань, Владимир, Курск, Петрозаводск. В ближайшее время завершится рефарминг диапазона 2100 МГц в Калининградском, Тамбовском, Воронежском, Белгородском, Липецком, Брянском, Архангельском и Хабаровском филиалах.
Что касается диапазона 1800 МГц, то в настоящее время рефарминг выполнен в Санкт-Петербургском, Астраханском, Бурятском, Магаданском, Южносахалинском и Петропавловско-Камчатском филиалах билайна. До конца года планируются работы в этом диапазоне в Архангельском филиале компании.
Что касается диапазона 1800 МГц, то в настоящее время рефарминг выполнен в Санкт-Петербургском, Астраханском, Бурятском, Магаданском, Южносахалинском и Петропавловско-Камчатском филиалах билайна. До конца года планируются работы в этом диапазоне в Архангельском филиале компании.