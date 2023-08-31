https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893522543.html
Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник
Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник - РИА Новости, 31.08.2023
Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО над Брянским районом сбила беспилотник, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T23:10
2023-08-31T23:10
2023-08-31T23:10
специальная военная операция на украине
брянский район
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО над Брянским районом сбила беспилотник, пострадавших и разрушений нет. "Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.
https://radiosputnik.ria.ru/20230831/bpla-1893519053.html
брянский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянский район, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянский район, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник
Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник, пострадавших нет