https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893522543.html

Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник

Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник - РИА Новости, 31.08.2023

Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО над Брянским районом сбила беспилотник, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T23:10

2023-08-31T23:10

2023-08-31T23:10

специальная военная операция на украине

брянский район

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО над Брянским районом сбила беспилотник, пострадавших и разрушений нет. "Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.

https://radiosputnik.ria.ru/20230831/bpla-1893519053.html

брянский район

брянская область

россия

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Наталья Макарова

брянский район, брянская область, россия, александр богомаз