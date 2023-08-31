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Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893522543.html
Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник
Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник - РИА Новости, 31.08.2023
Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО над Брянским районом сбила беспилотник, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T23:10
2023-08-31T23:10
специальная военная операция на украине
брянский район
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО над Брянским районом сбила беспилотник, пострадавших и разрушений нет. &quot;Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте&quot;, - написал Богомаз.
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брянский район
брянская область
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брянский район, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянский район, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник

Российская ПВО сбила над Брянском украинский беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО над Брянским районом сбила беспилотник, пострадавших и разрушений нет.
«

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.

Сотрудники полиции на месте падения беспилотного летательного аппарата в районе Карамышевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Вчера, 22:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянский районБрянская областьРоссияАлександр Богомаз
 
 
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