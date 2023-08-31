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Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:02 31.08.2023 (обновлено: 21:45 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893511722.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 31.08.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник
Средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:02
2023-08-31T21:45
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны.&quot;Тридцать первого августа текущего года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — уточнили в ведомстве.Это не первый подобный случай за сегодня. Как сообщал глава региона Александр Богомаз, утром над Брянском сотрудники Росгвардии сбили три беспилотника. Кроме того, Минобороны заявило об уничтожении еще одного дрона над областью около 10:00 мск.Помимо этого, сегодня утром сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили диверсионную группу, состоящую из сотрудников украинских силовых ведомств. Двух боевиков ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения. Как уточнялось, диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.В Брянской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область
Над Брянской областью сбили беспилотник

Минобороны: ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Тридцать первого августа текущего года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.

Это не первый подобный случай за сегодня. Как сообщал глава региона Александр Богомаз, утром над Брянском сотрудники Росгвардии сбили три беспилотника. Кроме того, Минобороны заявило об уничтожении еще одного дрона над областью около 10:00 мск.
Помимо этого, сегодня утром сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили диверсионную группу, состоящую из сотрудников украинских силовых ведомств. Двух боевиков ликвидировали, пятерых — задержали, из них трое получили ранения. Как уточнялось, диверсанты планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.
В Брянской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская область
 
 
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