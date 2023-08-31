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Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 31.08.2023
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Российские средства ПВО около полудня перехватили очередной украинский дрон самолетного типа в Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:55
2023-08-31T12:55
2023-08-31T13:24
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брянская область
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО около полудня перехватили очередной украинский дрон самолетного типа в Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале."Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Это не первый аналогичный случай за сегодня. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, утром над Брянском сотрудники Росгвардии сбили три беспилотника.Кроме того, Минобороны также сообщало об уничтожении еще одного беспилотника над областью около 10:00 мск.Помимо этого, еще восемь беспилотников сбили над регионом накануне.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожили еще один дрон над Брянской областью