https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893338427.html
В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области
В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 31.08.2023
В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области
Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:55
2023-08-31T10:55
2023-08-31T10:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888688844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d366a65a5e3886ab897f7f3879dfa1c.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Тридцать первого августа текущего года около 10.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893304244.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888688844_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_26b6d7084da79d85e199d6781c7d2a3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области