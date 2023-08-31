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В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893338427.html
В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области
В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 31.08.2023
В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области
Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:55
2023-08-31T10:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Тридцать первого августа текущего года около 10.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893304244.html
брянская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Тридцать первого августа текущего года около 10.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская область
 
 
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