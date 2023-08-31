https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893338427.html

В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области

В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 31.08.2023

В Минобороны раскрыли подробности об уничтожении БПЛА в Брянской области

Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:55

2023-08-31T10:55

2023-08-31T10:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Тридцать первого августа текущего года около 10.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893304244.html

брянская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область