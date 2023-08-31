https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893336601.html
Над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа
Над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 31.08.2023
Над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа
Три беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:49
2023-08-31T10:49
2023-08-31T11:27
происшествия
брянск
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного ЦОВ - 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском" – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области, уточнил губернатор."В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим гражданам за внимательность и бдительность!" – добавил Богомаз.Ранее губернатор информировал, что в среду при отражении атаки украинских беспилотников над Брянской областью сбиты девять БПЛА, атаки пресечены силами ПВО. Два беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске, после падения одного из дронов в Брянске была повреждена крыша здания следственного комитета. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893173614.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск
Над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа
Над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа, пострадавших нет
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Три беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале
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"Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного ЦОВ - 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском" – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области, уточнил губернатор.
"В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим гражданам за внимательность и бдительность!" – добавил Богомаз.
Ранее губернатор информировал, что в среду при отражении атаки украинских беспилотников над Брянской областью сбиты девять БПЛА, атаки пресечены силами ПВО. Два беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске, после падения одного из дронов в Брянске была повреждена крыша здания следственного комитета. Пострадавших нет.
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