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На юго-востоке Подмосковья сбили летевший к Москве беспилотник - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:31 31.08.2023 (обновлено: 08:26 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893304244.html
На юго-востоке Подмосковья сбили летевший к Москве беспилотник
На юго-востоке Подмосковья сбили летевший к Москве беспилотник - РИА Новости, 31.08.2023
На юго-востоке Подмосковья сбили летевший к Москве беспилотник
На юго-востоке Московской области сбили летевший к столице дрон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T07:31
2023-08-31T08:26
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
москва
воскресенский район
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На юго-востоке Московской области сбили летевший к столице дрон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.&quot;Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет&quot;, — говорится в публикации.На месте происшествия работают экстренные службы.Как уточнили в Минобороны, перехваченный дрон — украинский беспилотник самолетного типа. Его уничтожили дежурные силы ПВО.Московские аэропорты вводили ограничения на прием и вылет самолетов. По данным сервиса "Яндекс. Расписание", число задержанных рейсов во Внуково, Домодедово и Шереметьево достигло 59.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне атаку дронов отражали сразу в семи регионах, один БПЛА, в частности, сбили в Рузском районе Подмосковья.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893173614.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), москва, воскресенский район, сергей собянин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Москва, Воскресенский район, Сергей Собянин, Происшествия
На юго-востоке Подмосковья сбили летевший к Москве беспилотник

Собянин: ПВО сбила в Воскресенском районе летевший к Москве дрон

© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На юго-востоке Московской области сбили летевший к столице дрон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«

"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации.

На месте происшествия работают экстренные службы.
Как уточнили в Минобороны, перехваченный дрон — украинский беспилотник самолетного типа. Его уничтожили дежурные силы ПВО.
Московские аэропорты вводили ограничения на прием и вылет самолетов. По данным сервиса "Яндекс. Расписание", число задержанных рейсов во Внуково, Домодедово и Шереметьево достигло 59.
ВСУ регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне атаку дронов отражали сразу в семи регионах, один БПЛА, в частности, сбили в Рузском районе Подмосковья.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)МоскваВоскресенский районСергей СобянинПроисшествия
 
 
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