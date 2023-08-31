https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893304244.html

На юго-востоке Подмосковья сбили летевший к Москве беспилотник

На юго-востоке Подмосковья сбили летевший к Москве беспилотник - РИА Новости, 31.08.2023

На юго-востоке Подмосковья сбили летевший к Москве беспилотник

На юго-востоке Московской области сбили летевший к столице дрон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T07:31

2023-08-31T07:31

2023-08-31T08:26

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

москва

воскресенский район

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На юго-востоке Московской области сбили летевший к столице дрон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале."Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации.На месте происшествия работают экстренные службы.Как уточнили в Минобороны, перехваченный дрон — украинский беспилотник самолетного типа. Его уничтожили дежурные силы ПВО.Московские аэропорты вводили ограничения на прием и вылет самолетов. По данным сервиса "Яндекс. Расписание", число задержанных рейсов во Внуково, Домодедово и Шереметьево достигло 59.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне атаку дронов отражали сразу в семи регионах, один БПЛА, в частности, сбили в Рузском районе Подмосковья.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893173614.html

московская область (подмосковье)

москва

воскресенский район

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московская область (подмосковье), москва, воскресенский район, сергей собянин, происшествия