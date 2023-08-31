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Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 31.08.2023
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14:26 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/benzin-1893397424.html
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 31.08.2023
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) седьмой день подряд бьет исторический рекорд, по итогам торгов... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:26
2023-08-31T14:26
россия
экономика
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-95
аи-92
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) седьмой день подряд бьет исторический рекорд, по итогам торгов четверга она превысила 74 тысячи рублей за тонну, при этом дизельное топливо подешевело, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,82%, до 74 304 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла на 0,59%, до 63 946 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снилась на 0,08%, до 67 116 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз била исторические рекорды и максимально росла до 67 848 рублей за тонну. Стоимость мазута за четверг сократилась на 0,18%, до 33 796 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,82%, до 29 375 рублей, авиакеросин - на 0,18%, до 68 919 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
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россия, экономика, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, аи-92
Россия, Экономика, Цены на нефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-95, АИ-92
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Цена Аи-95 на бирже СПбМТСБ выросла до 74 304 рублей за тонну

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) седьмой день подряд бьет исторический рекорд, по итогам торгов четверга она превысила 74 тысячи рублей за тонну, при этом дизельное топливо подешевело, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,82%, до 74 304 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла на 0,59%, до 63 946 рублей за тонну.
Рейтинг российских регионов по доступности бензина
Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения
31 июля, 00:01
Стоимость летнего дизельного топлива снилась на 0,08%, до 67 116 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз била исторические рекорды и максимально росла до 67 848 рублей за тонну.
Стоимость мазута за четверг сократилась на 0,18%, до 33 796 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,82%, до 29 375 рублей, авиакеросин - на 0,18%, до 68 919 рублей за тонну.
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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РоссияЭкономикаЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-95АИ-92
 
 
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