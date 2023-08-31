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"Может обостриться". Экс-советник ЦРУ раскрыл планы Байдена на Украину - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 31.08.2023 (обновлено: 03:22 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/bayden-1893296167.html
"Может обостриться". Экс-советник ЦРУ раскрыл планы Байдена на Украину
"Может обостриться". Экс-советник ЦРУ раскрыл планы Байдена на Украину - РИА Новости, 31.08.2023
"Может обостриться". Экс-советник ЦРУ раскрыл планы Байдена на Украину
Ввиду отсутствия шансов на победу Украины администрация Джо Байдена будет затягивать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы на его переизбрание,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T03:14
2023-08-31T03:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
джо байден
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ввиду отсутствия шансов на победу Украины администрация Джо Байдена будет затягивать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы на его переизбрание, такое мнение выразил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."У Украины нет шансов на победу, но конфликт все равно может обостриться. Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение. Они действительно хотят продолжать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы Байдена на переизбрание. После этого Байден (в случае победы) бросит украинцев так же, как он бросил афганцев в августе 2021 года", — написал он.Эксперт констатировал, что Россия решительно побеждает в конфликте, а "чудо-оружие" в виде систем Patriot, РСЗО HIMARS, танков Leopard и Challenger, БМП Bradley и ракет Storm Shadow, на спасительную силу которых надеялись в Киеве, не смогло переломить ход боевых действий и планомерно уничтожается российскими гиперзвуковыми ракетами и артиллерией."Число погибших в боях украинцев оценивается более чем в 200 тысяч человек, и все напрасно", — отметил аналитик.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230831/putin-1893293428.html
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в мире, украина, россия, киев, джо байден, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, США
"Может обостриться". Экс-советник ЦРУ раскрыл планы Байдена на Украину

Рикардс: Байден затянет конфликт на Украине до выборов, а потом бросит ее

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ввиду отсутствия шансов на победу Украины администрация Джо Байдена будет затягивать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы на его переизбрание, такое мнение выразил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
"У Украины нет шансов на победу, но конфликт все равно может обостриться. Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение. Они действительно хотят продолжать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы Байдена на переизбрание. После этого Байден (в случае победы) бросит украинцев так же, как он бросил афганцев в августе 2021 года", — написал он.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Эксперт констатировал, что Россия решительно побеждает в конфликте, а "чудо-оружие" в виде систем Patriot, РСЗО HIMARS, танков Leopard и Challenger, БМП Bradley и ракет Storm Shadow, на спасительную силу которых надеялись в Киеве, не смогло переломить ход боевых действий и планомерно уничтожается российскими гиперзвуковыми ракетами и артиллерией.
«
"Число погибших в боях украинцев оценивается более чем в 200 тысяч человек, и все напрасно", — отметил аналитик.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДжо БайденВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныСША
 
 
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