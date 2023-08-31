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В Пакистане девять солдат погибли после атаки террориста-смертника
В Пакистане девять солдат погибли после атаки террориста-смертника - РИА Новости, 31.08.2023
В Пакистане девять солдат погибли после атаки террориста-смертника
Девять солдат армии Пакистана погибли и пять получили ранения в результате террористической атаки на военный конвой в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщила... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T22:36
2023-08-31T22:36
2023-08-31T22:36
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пакистан
хайбер-пахтунхва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Девять солдат армии Пакистана погибли и пять получили ранения в результате террористической атаки на военный конвой в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны. Сообщается, что рядом с колонной подорвался террорист-смертник на мотоцикле. Район оцеплен силами безопасности, ведется зачистка с целью уничтожения всех обнаруженных террористов. Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хак Какар выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших солдат. Как отмечает телеканал Dawn, в последние месяцы в Пакистане наблюдается рост террористической активности, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, после того как в ноябре 2022 года группировка "Техрик-и-Талибан"* прекратила перемирие с правительством.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, белуджистан
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан
В Пакистане девять солдат погибли после атаки террориста-смертника
В Пакистане девять 9 солдат погибли, 5 ранены после атаки террориста-смертника