https://ria.ru/20230831/ataka-1893519949.html

В Пакистане девять солдат погибли после атаки террориста-смертника

В Пакистане девять солдат погибли после атаки террориста-смертника - РИА Новости, 31.08.2023

В Пакистане девять солдат погибли после атаки террориста-смертника

Девять солдат армии Пакистана погибли и пять получили ранения в результате террористической атаки на военный конвой в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщила... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T22:36

2023-08-31T22:36

2023-08-31T22:36

в мире

пакистан

хайбер-пахтунхва

белуджистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_01405680350f9f524538d1aa0c5c93d6.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Девять солдат армии Пакистана погибли и пять получили ранения в результате террористической атаки на военный конвой в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны. Сообщается, что рядом с колонной подорвался террорист-смертник на мотоцикле. Район оцеплен силами безопасности, ведется зачистка с целью уничтожения всех обнаруженных террористов. Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хак Какар выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших солдат. Как отмечает телеканал Dawn, в последние месяцы в Пакистане наблюдается рост террористической активности, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, после того как в ноябре 2022 года группировка "Техрик-и-Талибан"* прекратила перемирие с правительством.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230808/deeskalatsiya-1888956671.html

пакистан

хайбер-пахтунхва

белуджистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, белуджистан