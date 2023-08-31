https://ria.ru/20230831/ataka-1893299429.html

На Краснолиманском направлении отразили атаку националистов "Азова"*

На Краснолиманском направлении отразили атаку националистов "Азова"* - РИА Новости, 31.08.2023

На Краснолиманском направлении отразили атаку националистов "Азова"*

Подразделения российской группировки войск "Центр" отбили атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе бригады "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T05:04

2023-08-31T05:04

2023-08-31T08:53

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" отбили атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе бригады "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — сказал он.Противник потерял более 60 человек. Были уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа. Сбиты два беспилотных летательных аппарат "Лелека-100".Кроме этого, добавил Савчук, в ходе контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить около 30 артиллерийских позиций ВСУ и уничтожить гаубицу "Мста-Б" с боевым расчетом.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184793.html

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Минобороны РФ об отражении атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении Подразделения российской группировки войск "Центр" отразили на краснолиманском направлении атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе националистов бригады "Азов" (запрещена в РФ как террористическая), уничтожено более 60 украинских военных, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ 2023-08-31T05:04 true PT0M48S

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