https://ria.ru/20230831/arest-1893475914.html

В Москве арестовали курьера, который сбил ребенка и скрылся

В Москве арестовали курьера, который сбил ребенка и скрылся - РИА Новости, 31.08.2023

В Москве арестовали курьера, который сбил ребенка и скрылся

Суд арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде шестилетнего ребенка на юго-западе Москвы, при задержании он предъявил поддельный документ, говорится в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:07

2023-08-31T18:07

2023-08-31T18:07

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде шестилетнего ребенка на юго-западе Москвы, при задержании он предъявил поддельный документ, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры. По данным ведомства, в понедельник курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре и скрылся. "Суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Судя по данным прокуратуры, в результате инцидента мальчику потребовалась медицинская помощь. "Спустя непродолжительное время мужчина был установлен и при проверке документов предъявил поддельный документ – отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в Москве", - добавили в прокуратуре. Уголовное дело расследуется по статьям о нарушении ПДД и использовании заведомо подложного документа.

https://ria.ru/20230808/elektrosamokaty-1888939557.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, прокуратура г. москвы