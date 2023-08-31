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В Москве арестовали курьера, который сбил ребенка и скрылся - РИА Новости, 31.08.2023
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18:07 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/arest-1893475914.html
В Москве арестовали курьера, который сбил ребенка и скрылся
В Москве арестовали курьера, который сбил ребенка и скрылся - РИА Новости, 31.08.2023
В Москве арестовали курьера, который сбил ребенка и скрылся
Суд арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде шестилетнего ребенка на юго-западе Москвы, при задержании он предъявил поддельный документ, говорится в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:07
2023-08-31T18:07
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде шестилетнего ребенка на юго-западе Москвы, при задержании он предъявил поддельный документ, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры. По данным ведомства, в понедельник курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре и скрылся. "Суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Судя по данным прокуратуры, в результате инцидента мальчику потребовалась медицинская помощь. "Спустя непродолжительное время мужчина был установлен и при проверке документов предъявил поддельный документ – отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в Москве", - добавили в прокуратуре. Уголовное дело расследуется по статьям о нарушении ПДД и использовании заведомо подложного документа.
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Прокуратура г. Москвы
В Москве арестовали курьера, который сбил ребенка и скрылся

В Москве арестовали курьера-нелегала, который на электровелосипеде сбил ребенка

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники в зале суда
Наручники в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Суд арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде шестилетнего ребенка на юго-западе Москвы, при задержании он предъявил поддельный документ, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, в понедельник курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре и скрылся.
«
"Суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Судя по данным прокуратуры, в результате инцидента мальчику потребовалась медицинская помощь.
«
"Спустя непродолжительное время мужчина был установлен и при проверке документов предъявил поддельный документ – отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в Москве", - добавили в прокуратуре.
Уголовное дело расследуется по статьям о нарушении ПДД и использовании заведомо подложного документа.
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