https://ria.ru/20230831/andreev-1893419905.html

Следствие попросило арестовать начальника ОМВД Басманного района Москвы

Следствие попросило арестовать начальника ОМВД Басманного района Москвы - РИА Новости, 31.08.2023

Следствие попросило арестовать начальника ОМВД Басманного района Москвы

Следствие обратилось в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:38

2023-08-31T15:38

2023-08-31T16:18

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следствие обратилось в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение назначено на сегодня", — рассказал собеседник агентства.За использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, если это совершено из корыстной или иной заинтересованности, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Майора полиции Андреева назначили начальником отдела МВД по Басманному району в начале 2021 года. До этого он служил начальником отдела МВД по району Замоскворечье.

https://ria.ru/20230701/vzyatka-1881645419.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва