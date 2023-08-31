https://ria.ru/20230831/andreev-1893419905.html
Следствие попросило арестовать начальника ОМВД Басманного района Москвы
Следствие попросило арестовать начальника ОМВД Басманного района Москвы - РИА Новости, 31.08.2023
Следствие попросило арестовать начальника ОМВД Басманного района Москвы
Следствие обратилось в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:38
2023-08-31T15:38
2023-08-31T16:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следствие обратилось в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение назначено на сегодня", — рассказал собеседник агентства.За использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, если это совершено из корыстной или иной заинтересованности, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Майора полиции Андреева назначили начальником отдела МВД по Басманному району в начале 2021 года. До этого он служил начальником отдела МВД по району Замоскворечье.
https://ria.ru/20230701/vzyatka-1881645419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Следствие попросило арестовать начальника ОМВД Басманного района Москвы
Главу Басманного ОМВД Москвы подозревают в злоупотреблениях
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следствие обратилось в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Рассмотрение назначено на сегодня", — рассказал собеседник агентства.
За использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, если это совершено из корыстной или иной заинтересованности, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Майора полиции Андреева назначили начальником отдела МВД по Басманному району в начале 2021 года. До этого он служил начальником отдела МВД по району Замоскворечье.
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