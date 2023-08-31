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В Кремле ответили на заявления Киева о виновности России в голоде в Африке - РИА Новости, 31.08.2023
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12:27 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/afrika-1893361177.html
В Кремле ответили на заявления Киева о виновности России в голоде в Африке
В Кремле ответили на заявления Киева о виновности России в голоде в Африке - РИА Новости, 31.08.2023
В Кремле ответили на заявления Киева о виновности России в голоде в Африке
Заявления Киева о виновности РФ в голоде на африканском континенте безосновательны, ошибочны, преднамеренно искажают правду, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:27
2023-08-31T12:27
украина
россия
африка
в мире
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Заявления Киева о виновности РФ в голоде на африканском континенте безосновательны, ошибочны, преднамеренно искажают правду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Они абсолютно безосновательны, они ошибочны. Это преднамеренное искажение реальности, я имею в виду в том плане, что дефицит зерновых, дефицит продуктов питания на африканском континенте как-то связан с нашей страной, это не так, наоборот", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230822/zerno-1891593724.html
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украина, россия, африка, в мире, дмитрий песков, экономика
Украина, Россия, Африка, В мире, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле ответили на заявления Киева о виновности России в голоде в Африке

Песков назвал заявления Киева о виновности России в голоде в Африке ошибочными

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Заявления Киева о виновности РФ в голоде на африканском континенте безосновательны, ошибочны, преднамеренно искажают правду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они абсолютно безосновательны, они ошибочны. Это преднамеренное искажение реальности, я имею в виду в том плане, что дефицит зерновых, дефицит продуктов питания на африканском континенте как-то связан с нашей страной, это не так, наоборот", - сказал Песков журналистам.
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УкраинаРоссияАфрикаВ миреДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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