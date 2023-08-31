https://ria.ru/20230831/afrika-1893361177.html

В Кремле ответили на заявления Киева о виновности России в голоде в Африке

В Кремле ответили на заявления Киева о виновности России в голоде в Африке - РИА Новости, 31.08.2023

В Кремле ответили на заявления Киева о виновности России в голоде в Африке

Заявления Киева о виновности РФ в голоде на африканском континенте безосновательны, ошибочны, преднамеренно искажают правду, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:27

2023-08-31T12:27

2023-08-31T12:27

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россия

африка

в мире

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Заявления Киева о виновности РФ в голоде на африканском континенте безосновательны, ошибочны, преднамеренно искажают правду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Они абсолютно безосновательны, они ошибочны. Это преднамеренное искажение реальности, я имею в виду в том плане, что дефицит зерновых, дефицит продуктов питания на африканском континенте как-то связан с нашей страной, это не так, наоборот", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230822/zerno-1891593724.html

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украина, россия, африка, в мире, дмитрий песков, экономика