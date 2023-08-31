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Россия занимает ответственную позицию по поставкам в Африку, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2023
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12:22 31.08.2023 (обновлено: 13:04 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/afrika-1893360276.html
Россия занимает ответственную позицию по поставкам в Африку, заявил Песков
Россия занимает ответственную позицию по поставкам в Африку, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2023
Россия занимает ответственную позицию по поставкам в Африку, заявил Песков
Россия занимает весьма ответственную позицию по поставкам продуктов питания в страны Африки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:22
2023-08-31T13:04
россия
африка
в мире
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия занимает весьма ответственную позицию по поставкам продуктов питания в страны Африки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия занимает весьма и весьма ответственную позицию в этой области", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что Россия несмотря на невыполнение соответствующих обязательств в отношении нее неоднократно продлевала действие зерновой сделки. Кроме того, Россия и сейчас несмотря на то, что сама сделка больше не работает, занимает ответственную позицию."Вы знаете, об инициативе направления беднейшим странам африканского континента бесплатных партий зерна, об этом было объявлено на недавнем саммите "Россия - Африка". Россия также продолжает торговлю зерновыми и является ответственным и очень серьезным поставщиком, несмотря на существенные трудности, которые ей чинят страны евросоюза, США, связанные с нелегитимными ограничениями, которые действуют по отношению к нашим поставщикам", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230823/zerno-1891647456.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html
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россия, африка, в мире, дмитрий песков, сша
Россия, Африка, В мире, Дмитрий Песков, США
Россия занимает ответственную позицию по поставкам в Африку, заявил Песков

Песков: Россия занимает ответственную позицию по поставкам продуктов в Африку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия занимает весьма ответственную позицию по поставкам продуктов питания в страны Африки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия занимает весьма и весьма ответственную позицию в этой области", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что Россия несмотря на невыполнение соответствующих обязательств в отношении нее неоднократно продлевала действие зерновой сделки. Кроме того, Россия и сейчас несмотря на то, что сама сделка больше не работает, занимает ответственную позицию.
"Вы знаете, об инициативе направления беднейшим странам африканского континента бесплатных партий зерна, об этом было объявлено на недавнем саммите "Россия - Африка". Россия также продолжает торговлю зерновыми и является ответственным и очень серьезным поставщиком, несмотря на существенные трудности, которые ей чинят страны евросоюза, США, связанные с нелегитимными ограничениями, которые действуют по отношению к нашим поставщикам", - подчеркнул Песков.
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