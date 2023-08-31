https://ria.ru/20230831/afrika-1893360276.html

Россия занимает ответственную позицию по поставкам в Африку, заявил Песков

Россия занимает ответственную позицию по поставкам в Африку, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2023

Россия занимает ответственную позицию по поставкам в Африку, заявил Песков

Россия занимает весьма ответственную позицию по поставкам продуктов питания в страны Африки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:22

2023-08-31T12:22

2023-08-31T13:04

россия

африка

в мире

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия занимает весьма ответственную позицию по поставкам продуктов питания в страны Африки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия занимает весьма и весьма ответственную позицию в этой области", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что Россия несмотря на невыполнение соответствующих обязательств в отношении нее неоднократно продлевала действие зерновой сделки. Кроме того, Россия и сейчас несмотря на то, что сама сделка больше не работает, занимает ответственную позицию."Вы знаете, об инициативе направления беднейшим странам африканского континента бесплатных партий зерна, об этом было объявлено на недавнем саммите "Россия - Африка". Россия также продолжает торговлю зерновыми и является ответственным и очень серьезным поставщиком, несмотря на существенные трудности, которые ей чинят страны евросоюза, США, связанные с нелегитимными ограничениями, которые действуют по отношению к нашим поставщикам", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230823/zerno-1891647456.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, в мире, дмитрий песков, сша