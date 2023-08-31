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Домодедово и Внуково заработали штатно после утренних ограничений - РИА Новости, 31.08.2023
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Туризм
 
09:24 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/aeroporty-1893314947.html
Домодедово и Внуково заработали штатно после утренних ограничений
Домодедово и Внуково заработали штатно после утренних ограничений - РИА Новости, 31.08.2023
Домодедово и Внуково заработали штатно после утренних ограничений
Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" заработали в штатном режиме после ограничений на полеты в четверг утром, следует из их комментариев. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:24
2023-08-31T09:24
туризм
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" заработали в штатном режиме после ограничений на полеты в четверг утром, следует из их комментариев. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05.21 до 09.00. В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в "Домодедово". "В 9.02 сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме ", - сообщили журналистам в авиагавани.
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домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), москва, новости - туризм
Туризм, Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Москва, Новости - Туризм
Домодедово и Внуково заработали штатно после утренних ограничений

Аэропорты Домодедово и Внуково заработали штатно после утренних ограничений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДомодедово
Домодедово - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" заработали в штатном режиме после ограничений на полеты в четверг утром, следует из их комментариев.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05.21 до 09.00. В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в "Домодедово".
"В 9.02 сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме ", - сообщили журналистам в авиагавани.
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