https://ria.ru/20230831/aeroport-1893324624.html
Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве
Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 31.08.2023
Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:10
2023-08-31T10:10
2023-08-31T10:10
туризм
новости - туризм
москва
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", утром в четверг было задержано 59 рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 31 августа принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. В настоящее время часть из них вылетело в пункт назначения, остальные готовятся к вылету", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - два самолёта, утром 23, 24 и 28, 29 августа - по одному самолету, 30 августа - семь.
https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893304244.html
москва
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1ca43f428191ee6f584c789d63c514d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, нижний новгород
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Нижний Новгород
Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве
Нижегородский аэропорт принял в четверг 12 рейсов из-за ограничений в Москве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", утром в четверг было задержано 59 рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово
" и "Шереметьево
".
"Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 31 августа принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. В настоящее время часть из них вылетело в пункт назначения, остальные готовятся к вылету", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - два самолёта, утром 23, 24 и 28, 29 августа - по одному самолету, 30 августа - семь.
На юго-востоке Подмосковья сбили летевший к Москве беспилотник