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Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 31.08.2023
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Туризм
 
10:10 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/aeroport-1893324624.html
Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве
Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 31.08.2023
Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:10
2023-08-31T10:10
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", утром в четверг было задержано 59 рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 31 августа принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. В настоящее время часть из них вылетело в пункт назначения, остальные готовятся к вылету", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - два самолёта, утром 23, 24 и 28, 29 августа - по одному самолету, 30 августа - семь.
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новости - туризм, москва, нижний новгород
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Нижний Новгород
Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве

Нижегородский аэропорт принял в четверг 12 рейсов из-за ограничений в Москве

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", утром в четверг было задержано 59 рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
"Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 31 августа принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. В настоящее время часть из них вылетело в пункт назначения, остальные готовятся к вылету", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - два самолёта, утром 23, 24 и 28, 29 августа - по одному самолету, 30 августа - семь.
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