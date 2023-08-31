https://ria.ru/20230831/aeroport-1893324624.html

Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве

Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 31.08.2023

Нижегородский аэропорт принял 12 рейсов из-за ограничений в Москве

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:10

2023-08-31T10:10

2023-08-31T10:10

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром в четверг принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", утром в четверг было задержано 59 рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 31 августа принял 12 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. В настоящее время часть из них вылетело в пункт назначения, остальные готовятся к вылету", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - два самолёта, утром 23, 24 и 28, 29 августа - по одному самолету, 30 августа - семь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, москва, нижний новгород