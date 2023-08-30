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СМИ: США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины
СМИ: США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины
США работают с Румынией и Молдавией над увеличением экспорта украинского зерна через Дунай, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из госдепартамента РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:55
2023-08-30T23:55
2023-08-30T23:55
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. США работают с Румынией и Молдавией над увеличением экспорта украинского зерна через Дунай, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из госдепартамента США. "Мы стремимся поддерживать альтернативные маршруты: это в первую очередь дунайский маршрут. Этот маршрут <…> проходит через территориальные воды (стран – ред.) НАТО. Поэтому он очень привлекателен для нас, поскольку это более безопасный коридор", - заявил агентству анонимный чиновник из госдепа. Он также отметил, что США будут пытаться удвоить объемы украинского зерна, проходящего через дунайский коридор. Кроме того, чиновник сообщил агентству, что США поддерживают меры ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230829/riski-1892902807.html
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цены на нефть, сша, владимир путин, оон, нато, россия, турция
Цены на нефть, США, Владимир Путин, ООН, НАТО, Россия, Турция
СМИ: США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины
Рейтер: США, Румыния, Молдавия хотят увеличить экспорт зерна Украины через Дунай