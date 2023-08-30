Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/zerno-1893287085.html
СМИ: США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины
СМИ: США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины
США работают с Румынией и Молдавией над увеличением экспорта украинского зерна через Дунай, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из госдепартамента РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:55
2023-08-30T23:55
цены на нефть
сша
владимир путин
оон
нато
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275702_0:185:2845:1785_1920x0_80_0_0_5536595b14d87d20695c810c1184ae14.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. США работают с Румынией и Молдавией над увеличением экспорта украинского зерна через Дунай, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из госдепартамента США. "Мы стремимся поддерживать альтернативные маршруты: это в первую очередь дунайский маршрут. Этот маршрут &lt;…&gt; проходит через территориальные воды (стран – ред.) НАТО. Поэтому он очень привлекателен для нас, поскольку это более безопасный коридор", - заявил агентству анонимный чиновник из госдепа. Он также отметил, что США будут пытаться удвоить объемы украинского зерна, проходящего через дунайский коридор. Кроме того, чиновник сообщил агентству, что США поддерживают меры ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230829/riski-1892902807.html
https://ria.ru/20230826/zerno-1892392138.html
сша
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275702_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e4c249755069ec96bb799a968928122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, владимир путин, оон, нато, россия, турция
Цены на нефть, США, Владимир Путин, ООН, НАТО, Россия, Турция
СМИ: США, Румыния и Молдавия стремятся увеличить экспорт зерна с Украины

Рейтер: США, Румыния, Молдавия хотят увеличить экспорт зерна Украины через Дунай

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревалка зерна на зерновом терминале
Перевалка зерна на зерновом терминале - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Перевалка зерна на зерновом терминале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. США работают с Румынией и Молдавией над увеличением экспорта украинского зерна через Дунай, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из госдепартамента США.
«
"Мы стремимся поддерживать альтернативные маршруты: это в первую очередь дунайский маршрут. Этот маршрут <…> проходит через территориальные воды (стран – ред.) НАТО. Поэтому он очень привлекателен для нас, поскольку это более безопасный коридор", - заявил агентству анонимный чиновник из госдепа.
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
СМИ рассказали о рисках для судов, везущих зерно с Украины
29 августа, 14:27
Он также отметил, что США будут пытаться удвоить объемы украинского зерна, проходящего через дунайский коридор.
Кроме того, чиновник сообщил агентству, что США поддерживают меры ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
МИД Украины: Киев не согласен с ограничением ЕС на импорт зерна из страны
26 августа, 14:17
 
Цены на нефтьСШАВладимир ПутинООННАТОРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала