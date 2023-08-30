https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893213246.html

"Попали в капкан". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в Киеве

"Попали в капкан". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в Киеве - РИА Новости, 30.08.2023

"Попали в капкан". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в Киеве

Президента Украины Владимира Зеленского могут лишить власти, если он решится на прекращение боевых действий и переговоры с Россией, заявил полковник... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:07

2023-08-30T17:07

2023-08-30T17:07

политика

украина

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут лишить власти, если он решится на прекращение боевых действий и переговоры с Россией, заявил полковник американской армии Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, что Зеленский и его окружение попали в капкан. Они не могут отступить, потому что это приведет к смещению главы государства или суду над ним", — спрогнозировал офицер.По мнению эксперта, радикальной смены внешнеполитического курса Украины можно добиться только с помощью военного переворота, который, вероятнее всего, будет смертоносным и кровавым."Вашингтон и другие западные страны постараются оттянуть этот момент как можно дольше", — резюмировал Уилкерсон.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230829/brigada-1893001642.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский