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"Попали в капкан". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в Киеве - РИА Новости, 30.08.2023
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17:07 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893213246.html
"Попали в капкан". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в Киеве
"Попали в капкан". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в Киеве - РИА Новости, 30.08.2023
"Попали в капкан". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в Киеве
Президента Украины Владимира Зеленского могут лишить власти, если он решится на прекращение боевых действий и переговоры с Россией, заявил полковник... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:07
2023-08-30T17:07
политика
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут лишить власти, если он решится на прекращение боевых действий и переговоры с Россией, заявил полковник американской армии Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, что Зеленский и его окружение попали в капкан. Они не могут отступить, потому что это приведет к смещению главы государства или суду над ним", — спрогнозировал офицер.По мнению эксперта, радикальной смены внешнеполитического курса Украины можно добиться только с помощью военного переворота, который, вероятнее всего, будет смертоносным и кровавым."Вашингтон и другие западные страны постараются оттянуть этот момент как можно дольше", — резюмировал Уилкерсон.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230829/brigada-1893001642.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Попали в капкан". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в Киеве

Полковник ВС США Уилкерсон: попавшему в капкан Зеленскому грозит переворот

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут лишить власти, если он решится на прекращение боевых действий и переговоры с Россией, заявил полковник американской армии Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Я думаю, что Зеленский и его окружение попали в капкан. Они не могут отступить, потому что это приведет к смещению главы государства или суду над ним", — спрогнозировал офицер.
По мнению эксперта, радикальной смены внешнеполитического курса Украины можно добиться только с помощью военного переворота, который, вероятнее всего, будет смертоносным и кровавым.
"Вашингтон и другие западные страны постараются оттянуть этот момент как можно дольше", — резюмировал Уилкерсон.
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Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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