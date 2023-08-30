https://ria.ru/20230830/zavod-1893237028.html

Комбикормовый завод запустили в нижегородском Павлове

Комбикормовый завод запустили в нижегородском Павлове - РИА Новости, 30.08.2023

Комбикормовый завод запустили в нижегородском Павлове

Нижегородская агрофирма "Русское поле" запустила новое производство по выпуску комбикормов в Павлове при господдержке, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:23

2023-08-30T18:23

2023-08-30T18:25

нижегородская область

экономика

технологии

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Нижегородская агрофирма "Русское поле" запустила новое производство по выпуску комбикормов в Павлове при господдержке, сообщает пресс-служба правительства региона. "Инвестиционная программа холдинга "Русское поле" - одна из самых обширных в регионе, общий объем инвестиций составляет около 7 миллиардов рублей, это более 400 новых рабочих мест. Вложения в комбикормовый завод превышают 800 миллионов рублей. Он будет способен выпускать 280 тысяч тонн кормов в год - это фактически двукратное увеличение мощности предприятия", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. По его словам, появление таких производств позволяет в том числе нарастить объемы производства по другим направлениям. "В данном случае ожидаем увеличения производства мяса птицы. Это важно для повышения уровня продовольственной безопасности. Кроме того, завод позволит организовать производство корма для рыб, потребность в котором есть сейчас в стране", - рассказал Саносян. При создании производства компания воспользовалась двумя инвестиционными кредитами на сумму почти в 600 миллионов рублей. Ставка по ним благодаря федеральной программе поддержки составила около 5% годовых. Кроме того, благодаря региональной программе поддержки ставка по одному из кредитов была снижена до 1% годовых. "В последние годы область значительно продвинулась в производстве зерна. В прошлом году был собран рекордный урожай – 1,7 миллиона тонн, в этом году также ожидаем хороших показателей. В такой ситуации мощностей для хранения не хватает. Комбикормовый завод дает возможность переработать сырье и потом использовать комбикорм в животноводстве. Планируем и в дальнейшем поддерживать проекты, связанные с сохранением зерна и его переработкой", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова. Руководитель агрохолдинга "Русское поле" Антон Романов рассказал, что комбикормовый завод позволит обеспечить кормом новые птичники, которые компания создает в регионе.

https://ria.ru/20230829/strategiya-1892991615.html

https://ria.ru/20230828/shkola-1892675512.html

нижегородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, нижегородская область