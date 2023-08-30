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"Как он это делает?" В США заявили о ярости Макрона и Шольца из-за Путина - РИА Новости, 30.08.2023
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19:50 30.08.2023 (обновлено: 21:35 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/yarost-1893257016.html
"Как он это делает?" В США заявили о ярости Макрона и Шольца из-за Путина
"Как он это делает?" В США заявили о ярости Макрона и Шольца из-за Путина - РИА Новости, 30.08.2023
"Как он это делает?" В США заявили о ярости Макрона и Шольца из-за Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не понимают, почему российского лидера Владимира Путина не волнуют западные санкции, заявил... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:50
2023-08-30T21:35
политика
эммануэль макрон
владимир путин
олаф шольц
санкции в отношении россии
россия
франция
германия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не понимают, почему российского лидера Владимира Путина не волнуют западные санкции, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.&quot;Шольц и Макрон просто в бешенстве, оттого что Путина не волнуют антироссийские санкции. Когда они встречались с ним, он даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе. Макрон не мог понять: какого черта происходит?&quot; — сказал Хинкл.По мнению журналиста, глава российского государства не переживает из-за экономического давления Запада, поскольку оно навредило именно Вашингтону и Брюсселю, в то время как Москва одержала победу в этой сфере.США и Евросоюз начали вводить ограничительные меры в отношении России после начала специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов. Санкции, призванные нанести урон российской экономике, ударили в первую очередь по Соединенным Штатам и Европе, привели к росту цен на топливо и продукты питания в этих регионах.В Москве назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.
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политика, эммануэль макрон, владимир путин, олаф шольц, санкции в отношении россии, россия, франция, германия
Политика, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Олаф Шольц, Санкции в отношении России, Россия, Франция, Германия
"Как он это делает?" В США заявили о ярости Макрона и Шольца из-за Путина

Журналист Хинкл: отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не понимают, почему российского лидера Владимира Путина не волнуют западные санкции, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.
«

"Шольц и Макрон просто в бешенстве, оттого что Путина не волнуют антироссийские санкции. Когда они встречались с ним, он даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе. Макрон не мог понять: какого черта происходит?" — сказал Хинкл.

По мнению журналиста, глава российского государства не переживает из-за экономического давления Запада, поскольку оно навредило именно Вашингтону и Брюсселю, в то время как Москва одержала победу в этой сфере.
США и Евросоюз начали вводить ограничительные меры в отношении России после начала специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов. Санкции, призванные нанести урон российской экономике, ударили в первую очередь по Соединенным Штатам и Европе, привели к росту цен на топливо и продукты питания в этих регионах.
В Москве назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.
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ПолитикаЭммануэль МакронВладимир ПутинОлаф ШольцСанкции в отношении РоссииРоссияФранцияГермания
 
 
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