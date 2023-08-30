https://ria.ru/20230830/yarost-1893257016.html

"Как он это делает?" В США заявили о ярости Макрона и Шольца из-за Путина

"Как он это делает?" В США заявили о ярости Макрона и Шольца из-за Путина - РИА Новости, 30.08.2023

"Как он это делает?" В США заявили о ярости Макрона и Шольца из-за Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не понимают, почему российского лидера Владимира Путина не волнуют западные санкции, заявил... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:50

2023-08-30T19:50

2023-08-30T21:35

политика

эммануэль макрон

владимир путин

олаф шольц

санкции в отношении россии

россия

франция

германия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не понимают, почему российского лидера Владимира Путина не волнуют западные санкции, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube."Шольц и Макрон просто в бешенстве, оттого что Путина не волнуют антироссийские санкции. Когда они встречались с ним, он даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе. Макрон не мог понять: какого черта происходит?" — сказал Хинкл.По мнению журналиста, глава российского государства не переживает из-за экономического давления Запада, поскольку оно навредило именно Вашингтону и Брюсселю, в то время как Москва одержала победу в этой сфере.США и Евросоюз начали вводить ограничительные меры в отношении России после начала специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов. Санкции, призванные нанести урон российской экономике, ударили в первую очередь по Соединенным Штатам и Европе, привели к росту цен на топливо и продукты питания в этих регионах.В Москве назвали действия Вашингтона и Брюсселя экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.

https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893213246.html

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политика, эммануэль макрон, владимир путин, олаф шольц, санкции в отношении россии, россия, франция, германия