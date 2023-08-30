https://ria.ru/20230830/yaponiya-1893065704.html

В Японии нашли противотанковый снаряд, пропавший во время учений

В Японии нашли противотанковый снаряд, пропавший во время учений - РИА Новости, 30.08.2023

В Японии нашли противотанковый снаряд, пропавший во время учений

Командование наземных сил самообороны Японии сообщило об обнаружении снаряда, предположительно, вылетевшего за пределы полигона во время учений на северном... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:15

2023-08-30T09:15

2023-08-30T09:15

в мире

япония

хоккайдо

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ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Командование наземных сил самообороны Японии сообщило об обнаружении снаряда, предположительно, вылетевшего за пределы полигона во время учений на северном острове Хоккайдо, передает телеканал NHK. Накануне японские СМИ сообщили, что в ходе проходивших 28 августа учений военные отрабатывали стрельбы противотанковыми снарядами. После одного из залпов военные не смогли подтвердить факт поражения цели или же наличия снаряда рядом с мишенью, в связи с чем было сделано предположение, что снаряд мог вылететь за пределы полигона. Местность, в направлении которой проводились стрельбы, покрыта лесами. Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление командования, вылетевший снаряд был обнаружен в земле в 1,3 километрах от мишени. В свою очередь, телеканал TBS уточнил, что в результате поисков снаряд был обнаружен в тот же день в отдалении от мишени, но в пределах полигона. Военные уточнили, что причиной инцидента стало неверно выставленные параметры мишени при стрельбе. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются для предотвращения повторения инцидента, добавляет телеканал. Кроме того, предупреждение о возможных ошибках в параметрах при наведении в ходе учений было направлено в другие части наземных сил самообороны.

https://ria.ru/20230829/yaponiya-1892805911.html

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хоккайдо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, хоккайдо