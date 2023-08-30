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В Кривом Роге и Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Кривом Роге и Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2023

В Кривом Роге и Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также в Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T02:26

2023-08-30T02:26

2023-08-30T02:34

специальная военная операция на украине

черкасская область

кривой рог

украина

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также в Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кривой рог, Черкасская область, мониторинговые паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. Ранее в регионах была объявлена воздушная тревога, которая продолжает звучать в семи областях Украины.

https://ria.ru/20230830/obstrel-1893038236.html

черкасская область

кривой рог

украина

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черкасская область, кривой рог, украина, в мире