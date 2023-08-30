https://ria.ru/20230830/vzryvy-1893043096.html
В Кривом Роге и Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кривом Роге и Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
В Кривом Роге и Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также в Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:26
2023-08-30T02:26
2023-08-30T02:34
специальная военная операция на украине
черкасская область
кривой рог
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также в Черкасской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кривой рог, Черкасская область, мониторинговые паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. Ранее в регионах была объявлена воздушная тревога, которая продолжает звучать в семи областях Украины.
https://ria.ru/20230830/obstrel-1893038236.html
черкасская область
кривой рог
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_44:0:2345:1726_1920x0_80_0_0_7081a3f08a99c91c6fe4bf724ce5f9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкасская область, кривой рог, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Кривой Рог, Украина, В мире
В Кривом Роге и Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Кривом Роге и Черкасской области прогремел ряд взрывов