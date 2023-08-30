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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 30.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T23:20

2023-08-30T23:20

2023-08-30T23:26

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time. "В Запорожье был слышен взрыв", - сообщает издание. В подконтрольных Киеву частях Запорожской области на момент взрыва была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в 21.38 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230830/vzryv-1893229351.html

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в мире, киев, вооруженные силы рф, запорожье, запорожская область