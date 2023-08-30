https://ria.ru/20230830/vzryv-1893285680.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 30.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:20
2023-08-30T23:20
2023-08-30T23:26
в мире
киев
вооруженные силы рф
запорожье
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time. "В Запорожье был слышен взрыв", - сообщает издание. В подконтрольных Киеву частях Запорожской области на момент взрыва была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в 21.38 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230830/vzryv-1893229351.html
https://ria.ru/20230830/odessa-1893045942.html
киев
запорожье
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы рф, запорожье, запорожская область
В мире, Киев, Вооруженные силы РФ, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Klymenko.Time: взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье