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В Иране прогремел взрыв - РИА Новости, 30.08.2023
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16:03 30.08.2023
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В Иране прогремел взрыв
В Иране прогремел взрыв - РИА Новости, 30.08.2023
В Иране прогремел взрыв
Взрыв произошел на нефтехимическом предприятии Ghadir Petrochemical Co. в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, сообщил... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:03
2023-08-30T16:03
иран
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Взрыв произошел на нефтехимическом предприятии Ghadir Petrochemical Co. в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, сообщил префект города Ферейдун Бандари. "Сегодня… в компании Ghadir Petrochemical Co. произошел взрыв. К счастью, жертв нет", – приводит слова Бандари слова агентство Jamaran. Префект добавил, что в настоящее время проводятся работы по тушению пожара. По его словам, взрыв не был мощным, об опасности объявлено не было. Агентство уточняет, что жители города видели с утра черный дым в небе. В последнее время иранские СМИ сообщали о других инцидентах на предприятиях, связанных с нефтехимической промышленностью. Так, 24 августа два человека скончались и пятеро пострадали в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтегазоперерабатывающем заводе в городе Серахс провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана.
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иран, в мире
Иран, В мире
В Иране прогремел взрыв

В Иране на нефтехимическом предприятии прогремел взрыв

© AP Photo / Vahid SalemiИранские пожарные во время тушения пожара
Иранские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Взрыв произошел на нефтехимическом предприятии Ghadir Petrochemical Co. в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, сообщил префект города Ферейдун Бандари.
"Сегодня… в компании Ghadir Petrochemical Co. произошел взрыв. К счастью, жертв нет", – приводит слова Бандари слова агентство Jamaran.
Префект добавил, что в настоящее время проводятся работы по тушению пожара. По его словам, взрыв не был мощным, об опасности объявлено не было.
Агентство уточняет, что жители города видели с утра черный дым в небе.
В последнее время иранские СМИ сообщали о других инцидентах на предприятиях, связанных с нефтехимической промышленностью. Так, 24 августа два человека скончались и пятеро пострадали в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтегазоперерабатывающем заводе в городе Серахс провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана.
Взрыв в испанском городе Вальядолиде - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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