https://ria.ru/20230830/vzryv-1893196163.html

В Иране прогремел взрыв

В Иране прогремел взрыв - РИА Новости, 30.08.2023

В Иране прогремел взрыв

Взрыв произошел на нефтехимическом предприятии Ghadir Petrochemical Co. в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, сообщил... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:03

2023-08-30T16:03

2023-08-30T16:03

иран

в мире

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Взрыв произошел на нефтехимическом предприятии Ghadir Petrochemical Co. в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, сообщил префект города Ферейдун Бандари. "Сегодня… в компании Ghadir Petrochemical Co. произошел взрыв. К счастью, жертв нет", – приводит слова Бандари слова агентство Jamaran. Префект добавил, что в настоящее время проводятся работы по тушению пожара. По его словам, взрыв не был мощным, об опасности объявлено не было. Агентство уточняет, что жители города видели с утра черный дым в небе. В последнее время иранские СМИ сообщали о других инцидентах на предприятиях, связанных с нефтехимической промышленностью. Так, 24 августа два человека скончались и пятеро пострадали в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтегазоперерабатывающем заводе в городе Серахс провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана.

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