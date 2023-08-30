https://ria.ru/20230830/vzryv-1893196163.html
В Иране прогремел взрыв
В Иране прогремел взрыв - РИА Новости, 30.08.2023
В Иране прогремел взрыв
Взрыв произошел на нефтехимическом предприятии Ghadir Petrochemical Co. в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, сообщил... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:03
2023-08-30T16:03
2023-08-30T16:03
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893195760_632:263:2288:1195_1920x0_80_0_0_d2fecc0d00fb58c67afb56e45b43e9ee.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Взрыв произошел на нефтехимическом предприятии Ghadir Petrochemical Co. в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, сообщил префект города Ферейдун Бандари. "Сегодня… в компании Ghadir Petrochemical Co. произошел взрыв. К счастью, жертв нет", – приводит слова Бандари слова агентство Jamaran. Префект добавил, что в настоящее время проводятся работы по тушению пожара. По его словам, взрыв не был мощным, об опасности объявлено не было. Агентство уточняет, что жители города видели с утра черный дым в небе. В последнее время иранские СМИ сообщали о других инцидентах на предприятиях, связанных с нефтехимической промышленностью. Так, 24 августа два человека скончались и пятеро пострадали в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтегазоперерабатывающем заводе в городе Серахс провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана.
https://ria.ru/20230829/vzryvy-1892883497.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893195760_459:0:2288:1372_1920x0_80_0_0_f2315ad00181eaf1b75e8ad1f10d22f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Взрыв произошел на нефтехимическом предприятии Ghadir Petrochemical Co. в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, сообщил префект города Ферейдун Бандари.
"Сегодня… в компании Ghadir Petrochemical Co. произошел взрыв. К счастью, жертв нет", – приводит слова Бандари слова агентство Jamaran.
Префект добавил, что в настоящее время проводятся работы по тушению пожара. По его словам, взрыв не был мощным, об опасности объявлено не было.
Агентство уточняет, что жители города видели с утра черный дым в небе.
В последнее время иранские СМИ сообщали о других инцидентах на предприятиях, связанных с нефтехимической промышленностью. Так, 24 августа два человека скончались и пятеро пострадали в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтегазоперерабатывающем заводе в городе Серахс провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана.
В испанском Вальядолиде прогремел взрыв