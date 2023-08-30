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В Рязани раздался звук взрыва
В Рязани раздался звук взрыва - РИА Новости, 30.08.2023
В Рязани раздался звук взрыва
Звук взрыва раздался в Рязани в среду около 3.00 мск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T03:45
2023-08-30T03:45
2023-08-30T03:48
специальная военная операция на украине
рязань
россия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Звук взрыва раздался в Рязани в среду около 3.00 мск, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили в Минобороны России, 30 августа около 2.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области. Звук взрыва был слышен в микрорайонах Горроща и Южный в Рязани в 3.03 мск. У автомобилей сработала сигнализация.
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рязань, россия, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Россия, Рязанская область
В Рязани раздался звук взрыва
В Рязани около 3.00 по московскому времени раздался звук взрыва