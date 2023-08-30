https://ria.ru/20230830/vybory-1893067595.html

"На исходе": в США раскрыли главный страх Зеленского

"На исходе": в США раскрыли главный страх Зеленского - РИА Новости, 30.08.2023

"На исходе": в США раскрыли главный страх Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский спешит заручиться поддержкой западных стран в поставке истребителей F-16, поскольку военная помощь может прекратиться после РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:24

2023-08-30T09:24

2023-08-30T11:25

в мире

украина

вашингтон (штат)

киев

ричард блюменталь

владимир зеленский

пентагон

f-16

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский спешит заручиться поддержкой западных стран в поставке истребителей F-16, поскольку военная помощь может прекратиться после избрания там новых руководителей, пишет американская газета The New York Times."Украина в спешке требует истребители, так как понимает, что политическое время на исходе. Зеленский стремится получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и США, которые могут привести к власти новых лидеров, не желающих оказывать обещанную предыдущим правительством помощь", — отметило издание.Так, в материале обращается внимание на Нидерланды и США. Первые заявили, что передадут Украине 42 истребителя F-16, которые они постепенно выводят из своих ВВС. Парламентские выборы там пройдут уже в ноябре."Куда большее опасение представляют США, где республиканцы все чаще говорят о прекращении финансовой поддержки Украины", — подчеркнул автор статьи.Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, встретившийся с Зеленским на прошлой неделе, сразу после его возвращения в Киев из европейского турне, признался, что одна из целей украинского президента состоит в том, чтобы "закрепить обязательства (западных партнеров. — Прим. ред.) как можно более четко и недвусмысленно", говорится в материале.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.

https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893051857.html

https://ria.ru/20230829/f-16-1892991296.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, ричард блюменталь, владимир зеленский, пентагон, f-16