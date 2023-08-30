https://ria.ru/20230830/vvp-1893252518.html

ВВП России вырос в I полугодии на 1,6 процента

ВВП России вырос в I полугодии на 1,6 процента - РИА Новости, 31.08.2023

ВВП России вырос в I полугодии на 1,6 процента

Валовой внутренний продукт России вырос в первом полугодии на 1,6 процента, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-30T19:31

2023-08-30T19:31

2023-08-31T10:59

экономика

цены на нефть

россия

антон силуанов

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338800_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_22eda45990ffb95147cadb58b156e5f8.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Валовой внутренний продукт России вырос в первом полугодии на 1,6 процента, следует из доклада Росстата. Как уточняется, данные ведомства оказались лучше предварительной оценки Минэкономразвития. В министерстве рост экономики оценили в 1,4 процента в годовом выражении.Росстат 11 августа сообщил, что во втором квартале ВВП увеличился на 4,9 процента. Причем в первом квартале этот показатель снизился на 1,8 процента.На минувшей неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост валового внутреннего продукта в 2023 году может составить более 2,5 процента. В свою очередь, Министерство экономического развития прогнозирует увеличение этого показателя на уровне 1,2 процента. Центробанк также ожидает роста экономики — в диапазоне 0,5-2 процента.В начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что темпы увеличения валового внутреннего продукта в 2023 году будут точно выше двух процентов. Он подчеркнул, что обновленный прогноз ведомство представит позднее.

https://ria.ru/20230830/inflyatsiya-1893251832.html

https://ria.ru/20230817/rossiya-1890521379.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)