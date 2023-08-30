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ВВП России вырос в I полугодии на 1,6 процента - РИА Новости, 31.08.2023
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19:31 30.08.2023 (обновлено: 10:59 31.08.2023)
https://ria.ru/20230830/vvp-1893252518.html
ВВП России вырос в I полугодии на 1,6 процента
ВВП России вырос в I полугодии на 1,6 процента - РИА Новости, 31.08.2023
ВВП России вырос в I полугодии на 1,6 процента
Валовой внутренний продукт России вырос в первом полугодии на 1,6 процента, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-30T19:31
2023-08-31T10:59
экономика
цены на нефть
россия
антон силуанов
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Валовой внутренний продукт России вырос в первом полугодии на 1,6 процента, следует из доклада Росстата. Как уточняется, данные ведомства оказались лучше предварительной оценки Минэкономразвития. В министерстве рост экономики оценили в 1,4 процента в годовом выражении.Росстат 11 августа сообщил, что во втором квартале ВВП увеличился на 4,9 процента. Причем в первом квартале этот показатель снизился на 1,8 процента.На минувшей неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост валового внутреннего продукта в 2023 году может составить более 2,5 процента. В свою очередь, Министерство экономического развития прогнозирует увеличение этого показателя на уровне 1,2 процента. Центробанк также ожидает роста экономики — в диапазоне 0,5-2 процента.В начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что темпы увеличения валового внутреннего продукта в 2023 году будут точно выше двух процентов. Он подчеркнул, что обновленный прогноз ведомство представит позднее.
https://ria.ru/20230830/inflyatsiya-1893251832.html
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экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Антон Силуанов, Максим Решетников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ВВП России вырос в I полугодии на 1,6 процента

ВВП России вырос в I полугодии на 1,6 процента в годовом выражении

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство велосипедов на заводе "Балтийская звезда" в Калининграде
Производство велосипедов на заводе Балтийская звезда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Производство велосипедов на заводе "Балтийская звезда" в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Валовой внутренний продукт России вырос в первом полугодии на 1,6 процента, следует из доклада Росстата.
Как уточняется, данные ведомства оказались лучше предварительной оценки Минэкономразвития. В министерстве рост экономики оценили в 1,4 процента в годовом выражении.
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Росстат 11 августа сообщил, что во втором квартале ВВП увеличился на 4,9 процента. Причем в первом квартале этот показатель снизился на 1,8 процента.
На минувшей неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост валового внутреннего продукта в 2023 году может составить более 2,5 процента. В свою очередь, Министерство экономического развития прогнозирует увеличение этого показателя на уровне 1,2 процента. Центробанк также ожидает роста экономики — в диапазоне 0,5-2 процента.
В начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что темпы увеличения валового внутреннего продукта в 2023 году будут точно выше двух процентов. Он подчеркнул, что обновленный прогноз ведомство представит позднее.
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