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ВТБ планирует в 2023 году выдать автокредиты на 200 млрд рублей
ВТБ планирует в 2023 году выдать автокредиты на 200 млрд рублей - РИА Новости, 30.08.2023
ВТБ планирует в 2023 году выдать автокредиты на 200 млрд рублей
ВТБ планирует по итогам года выдать автокредиты на общую сумму 200 миллиардов рублей, сообщил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:13
2023-08-30T17:13
2023-08-30T17:13
россия
втб
банки
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВТБ планирует по итогам года выдать автокредиты на общую сумму 200 миллиардов рублей, сообщил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников. По его словам, по итогам семи месяцев 2023 года клиенты банка получили на покупку транспортных средств 88 миллиардов рублей. При этом, отметил Бочарников, структура российского рынка автокредитования динамично меняется и сегодня каждый второй новый автомобиль, оформленный в кредит, сделан в Китае. "Ушедшие бренды активно замещают азиатские марки и машины отечественного производства. По данным ВТБ, сегодня каждый второй новый автомобиль, оформленный в кредит, произведен в КНР. При этом растущий спрос на китайские авто обеспечивает не только фактически отсутствие другого предложения, но и органический рост интереса российских автолюбителей к этим транспортным средствам", - приводятся в сообщении банка его слова. Бочарников указал, что вслед за изменением валютных курсов, увеличением утилизационного сбора корректировка цен на рынке авто продолжается. В этих условиях ВТБ принял решение увеличить максимальные суммы по всей линейке автокредитов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, втб, банки
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВТБ планирует по итогам года выдать автокредиты на общую сумму 200 миллиардов рублей, сообщил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.
По его словам, по итогам семи месяцев 2023 года клиенты банка получили на покупку транспортных средств 88 миллиардов рублей.
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При этом, отметил Бочарников, структура российского рынка автокредитования динамично меняется и сегодня каждый второй новый автомобиль, оформленный в кредит, сделан в Китае.
"Ушедшие бренды активно замещают азиатские марки и машины отечественного производства. По данным ВТБ
, сегодня каждый второй новый автомобиль, оформленный в кредит, произведен в КНР. При этом растущий спрос на китайские авто обеспечивает не только фактически отсутствие другого предложения, но и органический рост интереса российских автолюбителей к этим транспортным средствам", - приводятся в сообщении банка его слова.
Бочарников указал, что вслед за изменением валютных курсов, увеличением утилизационного сбора корректировка цен на рынке авто продолжается. В этих условиях ВТБ принял решение увеличить максимальные суммы по всей линейке автокредитов.