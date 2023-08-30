Рейтинг@Mail.ru
ВТБ планирует в 2023 году выдать автокредиты на 200 млрд рублей - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/vtb-1893215593.html
ВТБ планирует в 2023 году выдать автокредиты на 200 млрд рублей
ВТБ планирует в 2023 году выдать автокредиты на 200 млрд рублей - РИА Новости, 30.08.2023
ВТБ планирует в 2023 году выдать автокредиты на 200 млрд рублей
ВТБ планирует по итогам года выдать автокредиты на общую сумму 200 миллиардов рублей, сообщил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:13
2023-08-30T17:13
россия
втб
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВТБ планирует по итогам года выдать автокредиты на общую сумму 200 миллиардов рублей, сообщил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников. По его словам, по итогам семи месяцев 2023 года клиенты банка получили на покупку транспортных средств 88 миллиардов рублей. При этом, отметил Бочарников, структура российского рынка автокредитования динамично меняется и сегодня каждый второй новый автомобиль, оформленный в кредит, сделан в Китае. "Ушедшие бренды активно замещают азиатские марки и машины отечественного производства. По данным ВТБ, сегодня каждый второй новый автомобиль, оформленный в кредит, произведен в КНР. При этом растущий спрос на китайские авто обеспечивает не только фактически отсутствие другого предложения, но и органический рост интереса российских автолюбителей к этим транспортным средствам", - приводятся в сообщении банка его слова. Бочарников указал, что вслед за изменением валютных курсов, увеличением утилизационного сбора корректировка цен на рынке авто продолжается. В этих условиях ВТБ принял решение увеличить максимальные суммы по всей линейке автокредитов.
https://realty.ria.ru/20230830/vtb-1893076274.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, втб, банки
Россия, ВТБ, Банки

ВТБ планирует в 2023 году выдать автокредиты на 200 млрд рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВТБ планирует по итогам года выдать автокредиты на общую сумму 200 миллиардов рублей, сообщил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.
По его словам, по итогам семи месяцев 2023 года клиенты банка получили на покупку транспортных средств 88 миллиардов рублей.
У стенда VTB на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
ВТБ предоставил МСП промышленную ипотеку на 7 млрд рублей
Вчера, 10:08
При этом, отметил Бочарников, структура российского рынка автокредитования динамично меняется и сегодня каждый второй новый автомобиль, оформленный в кредит, сделан в Китае.
"Ушедшие бренды активно замещают азиатские марки и машины отечественного производства. По данным ВТБ, сегодня каждый второй новый автомобиль, оформленный в кредит, произведен в КНР. При этом растущий спрос на китайские авто обеспечивает не только фактически отсутствие другого предложения, но и органический рост интереса российских автолюбителей к этим транспортным средствам", - приводятся в сообщении банка его слова.
Бочарников указал, что вслед за изменением валютных курсов, увеличением утилизационного сбора корректировка цен на рынке авто продолжается. В этих условиях ВТБ принял решение увеличить максимальные суммы по всей линейке автокредитов.
 
РоссияВТББанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала