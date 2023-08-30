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Неизбежно. В США предрекли повторение купянского сценария для ВСУ на фронте - РИА Новости, 30.08.2023
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21:10 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/vsu-1893273441.html
Неизбежно. В США предрекли повторение купянского сценария для ВСУ на фронте
Неизбежно. В США предрекли повторение купянского сценария для ВСУ на фронте - РИА Новости, 30.08.2023
Неизбежно. В США предрекли повторение купянского сценария для ВСУ на фронте
Украинская армия начнет терять контроль над ситуацией на всем протяжении фронта, как это происходит в Харьковской области, написал в статье для Sputnik бывший... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T21:10
2023-08-30T21:10
политика
харьковская область
украина
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинская армия начнет терять контроль над ситуацией на всем протяжении фронта, как это происходит в Харьковской области, написал в статье для Sputnik бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска. ВСУ продолжат слабеть по мере нарастания потерь, в их обороне будут появляться бреши для прорыва", — спрогнозировал эксперт.По словам бывшего разведчика, Киев отправил стратегические резервы на южное направление, чтобы продолжить контрнаступление, но свежие подразделения уже терпят крупные неудачи. Тем самым они лишь подтверждают, что поражение Украины неизбежно, резюмировал Риттер.ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230830/yarost-1893257016.html
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политика, харьковская область, украина, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, россия
Политика, Харьковская область, Украина, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО, Россия
Неизбежно. В США предрекли повторение купянского сценария для ВСУ на фронте

Экс-разведчик ВС США: купянский сценарий повторится для ВСУ по всему фронту

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинская армия начнет терять контроль над ситуацией на всем протяжении фронта, как это происходит в Харьковской области, написал в статье для Sputnik бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«
"Истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам. Это привело к крупным успехам в районе Купянска. ВСУ продолжат слабеть по мере нарастания потерь, в их обороне будут появляться бреши для прорыва", — спрогнозировал эксперт.
По словам бывшего разведчика, Киев отправил стратегические резервы на южное направление, чтобы продолжить контрнаступление, но свежие подразделения уже терпят крупные неудачи. Тем самым они лишь подтверждают, что поражение Украины неизбежно, резюмировал Риттер.
ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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ПолитикаХарьковская областьУкраинаСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТОРоссия
 
 
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