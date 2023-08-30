https://ria.ru/20230830/vsu-1893120815.html

Украинские военные выпустили 12 ракет по Светлодарску и Ясиноватой

Украинские военные выпустили 12 ракет по Светлодарску и Ясиноватой - РИА Новости, 30.08.2023

Украинские военные выпустили 12 ракет по Светлодарску и Ясиноватой

Украинские войска с 11.15 за пять минут выпустили 12 ракет из РСЗО по Светлодарску и Ясиноватой, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:02

2023-08-30T12:02

2023-08-30T12:02

специальная военная операция на украине

ясиноватая

светлодарск

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска с 11.15 за пять минут выпустили 12 ракет из РСЗО по Светлодарску и Ясиноватой, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.15 - населенный пункт Краматорск – населенный пункт Светлодарск: выпущено две ракеты из РСЗО; 11.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Через десять минут украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

светлодарск

донецк

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ясиноватая, светлодарск, донецк, сцкк