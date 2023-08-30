https://ria.ru/20230830/vsu-1893107166.html

В Запорожской области опровергли слухи о прорыве ВСУ первой линии обороны

В Запорожской области опровергли слухи о прорыве ВСУ первой линии обороны - РИА Новости, 30.08.2023

В Запорожской области опровергли слухи о прорыве ВСУ первой линии обороны

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что, несмотря на заявления Запада, украинские силы не смогли не... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:28

2023-08-30T11:28

2023-08-30T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

запорожская область

токмак

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что, несмотря на заявления Запада, украинские силы не смогли не только прорвать первую линию обороны российских войск, но и взять Работино. "Что бы ни говорили западные кураторы - и в СМИ я много читаю, и английской прессы - они говорят о том, что первая линия взломана и так далее – не взломана первая линия. И тот, кто понимает, и тот, кто находится на позициях, хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии", - сказал Балицкий. По его словам, украинские силы не только не прошли первую линию, но и не взяли Работино. "Наши ребята закрепились достаточно плотно на юге Работино", - уточнил Балицкий. В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230826/balitskiy-1892312264.html

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запорожская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, запорожье, запорожская область, токмак, евгений балицкий, вооруженные силы украины