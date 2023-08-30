https://ria.ru/20230830/volny-1893043727.html
В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом
В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом - РИА Новости, 30.08.2023
В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом
Инциденты с различными судами прогнозируются в ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей из-за штормовой погоды с высотой волн до 8,5 метра,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:51
2023-08-30T02:51
2023-08-30T05:40
внии гочс
берингово море
охотское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574594605_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c585bab5acabac8f93228b9f354312b6.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инциденты с различными судами прогнозируются в ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей из-за штормовой погоды с высотой волн до 8,5 метра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Штормовая погода с высотой волны до шести метров прогнозируется с 30 августа по 3 сентября в Охотском море и Татарском проливе. В период со 2 по 4 сентября с высотой волны до 8,5 метров — в Беринговом море", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что такие погодные условия повышают риски возникновения инцидентов с судами всех типов.
https://ria.ru/20230729/devushka-1887089511.html
берингово море
охотское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574594605_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0382f35bca69034f81701f59a085e5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внии гочс, берингово море, охотское море
ВНИИ ГОЧС, Берингово море, Охотское море
В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом
ВНИИ ГОЧС: в Охотском и Беринговом морях ожидаются волны с трехэтажный дом