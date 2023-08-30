https://ria.ru/20230830/volny-1893043727.html

В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом

В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом - РИА Новости, 30.08.2023

В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом

Инциденты с различными судами прогнозируются в ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей из-за штормовой погоды с высотой волн до 8,5 метра,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T02:51

2023-08-30T02:51

2023-08-30T05:40

внии гочс

берингово море

охотское море

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инциденты с различными судами прогнозируются в ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей из-за штормовой погоды с высотой волн до 8,5 метра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Штормовая погода с высотой волны до шести метров прогнозируется с 30 августа по 3 сентября в Охотском море и Татарском проливе. В период со 2 по 4 сентября с высотой волны до 8,5 метров — в Беринговом море", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что такие погодные условия повышают риски возникновения инцидентов с судами всех типов.

https://ria.ru/20230729/devushka-1887089511.html

берингово море

охотское море

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внии гочс, берингово море, охотское море