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В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом - РИА Новости, 30.08.2023
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02:51 30.08.2023 (обновлено: 05:40 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/volny-1893043727.html
В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом
В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом - РИА Новости, 30.08.2023
В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом
Инциденты с различными судами прогнозируются в ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей из-за штормовой погоды с высотой волн до 8,5 метра,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:51
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внии гочс
берингово море
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инциденты с различными судами прогнозируются в ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей из-за штормовой погоды с высотой волн до 8,5 метра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Штормовая погода с высотой волны до шести метров прогнозируется с 30 августа по 3 сентября в Охотском море и Татарском проливе. В период со 2 по 4 сентября с высотой волны до 8,5 метров — в Беринговом море", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что такие погодные условия повышают риски возникновения инцидентов с судами всех типов.
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внии гочс, берингово море, охотское море
ВНИИ ГОЧС, Берингово море, Охотское море
В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом

ВНИИ ГОЧС: в Охотском и Беринговом морях ожидаются волны с трехэтажный дом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВолны
Волны - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инциденты с различными судами прогнозируются в ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей из-за штормовой погоды с высотой волн до 8,5 метра, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Штормовая погода с высотой волны до шести метров прогнозируется с 30 августа по 3 сентября в Охотском море и Татарском проливе. В период со 2 по 4 сентября с высотой волны до 8,5 метров — в Беринговом море", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что такие погодные условия повышают риски возникновения инцидентов с судами всех типов.
 
ВНИИ ГОЧСБерингово мореОхотское море
 
 
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