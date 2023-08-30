СМИ: в Габоне находятся около 400 французских военных
AP: в Габоне находятся около 400 французских военнослужащих
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Французские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 400 военнослужащих Франции находятся в Габоне, захват власти военными не повлиял на их режим работы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Четыреста военнослужащих Франции находятся в Габоне, возглавляя региональную операцию по военной подготовке", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечают французские военнослужащие, захват власти военными не повлиял на их режим работы.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.