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СМИ: в Габоне находятся около 400 французских военных - РИА Новости, 30.08.2023
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15:55 30.08.2023 (обновлено: 16:08 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/voennye-1893193572.html
СМИ: в Габоне находятся около 400 французских военных
СМИ: в Габоне находятся около 400 французских военных - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: в Габоне находятся около 400 французских военных
Около 400 военнослужащих Франции находятся в Габоне, захват власти военными не повлиял на их режим работы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:55
2023-08-30T16:08
в мире
габон
попытка переворота в габоне
франция
али бонго ондимба
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 400 военнослужащих Франции находятся в Габоне, захват власти военными не повлиял на их режим работы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Четыреста военнослужащих Франции находятся в Габоне, возглавляя региональную операцию по военной подготовке", - говорится в сообщении агентства.Как отмечают французские военнослужащие, захват власти военными не повлиял на их режим работы.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893191183.html
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РИА Новости
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в мире, габон, попытка переворота в габоне, франция, али бонго ондимба
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне, Франция, Али Бонго Ондимба
СМИ: в Габоне находятся около 400 французских военных

AP: в Габоне находятся около 400 французских военнослужащих

CC BY-SA 2.0 / NATO / Французские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 400 военнослужащих Франции находятся в Габоне, захват власти военными не повлиял на их режим работы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Четыреста военнослужащих Франции находятся в Габоне, возглавляя региональную операцию по военной подготовке", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечают французские военнослужащие, захват власти военными не повлиял на их режим работы.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
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В миреГабонПопытка переворота в ГабонеФранцияАли Бонго Ондимба
 
 
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