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МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам

МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам - РИА Новости, 30.08.2023

МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам

Москва серьезно ответит США, если в сентябре повторится история с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк и освещения 78-й... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:50

2023-08-30T13:50

2023-08-30T14:07

москва

нью-йорк (город)

сша

мария захарова

оон

сергей рябков

сергей лавров

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва серьезно ответит США, если в сентябре повторится история с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк и освещения 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вновь вынуждены напомнить - налицо откровенное злоупотребление имеющейся у США привилегией размещать штаб-квартиру организации, грубая манипуляция визами для оказания давления на другие страны, администрация практически самовольно определяет, чьим представителям дозволено участвовать в мероприятиях ООН, а кому доступ туда закрыт… В случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам (она) не останется без серьёзной реакции", - сказала Захарова в среду на брифинге.Россия готова к любому развитию событий по вопросу выдачи американских виз членам российской делегации и журналистам на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока признаков того, что произойдет какой-то срыв, нет, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В делегацию войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также Леонид Слуцкий.Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры. -

https://ria.ru/20230528/zakharova-1874691963.html

москва

нью-йорк (город)

сша

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москва, нью-йорк (город), сша, мария захарова, оон, сергей рябков, сергей лавров