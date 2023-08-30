МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам
Захарова: Россия ответит США при повторении истории с невыдачей виз журналистам
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва серьезно ответит США, если в сентябре повторится история с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк и освещения 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вновь вынуждены напомнить - налицо откровенное злоупотребление имеющейся у США привилегией размещать штаб-квартиру организации, грубая манипуляция визами для оказания давления на другие страны, администрация практически самовольно определяет, чьим представителям дозволено участвовать в мероприятиях ООН, а кому доступ туда закрыт… В случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам (она) не останется без серьёзной реакции", - сказала Захарова в среду на брифинге.
Россия готова к любому развитию событий по вопросу выдачи американских виз членам российской делегации и журналистам на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока признаков того, что произойдет какой-то срыв, нет, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В делегацию войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также Леонид Слуцкий.
Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры. -