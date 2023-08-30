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МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам - РИА Новости, 30.08.2023
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13:50 30.08.2023 (обновлено: 14:07 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/vizy-1893153443.html
МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам
МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам - РИА Новости, 30.08.2023
МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам
Москва серьезно ответит США, если в сентябре повторится история с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк и освещения 78-й... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:50
2023-08-30T14:07
москва
нью-йорк (город)
сша
мария захарова
оон
сергей рябков
сергей лавров
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва серьезно ответит США, если в сентябре повторится история с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк и освещения 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вновь вынуждены напомнить - налицо откровенное злоупотребление имеющейся у США привилегией размещать штаб-квартиру организации, грубая манипуляция визами для оказания давления на другие страны, администрация практически самовольно определяет, чьим представителям дозволено участвовать в мероприятиях ООН, а кому доступ туда закрыт… В случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам (она) не останется без серьёзной реакции", - сказала Захарова в среду на брифинге.Россия готова к любому развитию событий по вопросу выдачи американских виз членам российской делегации и журналистам на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока признаков того, что произойдет какой-то срыв, нет, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В делегацию войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также Леонид Слуцкий.Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры. -
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москва
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москва, нью-йорк (город), сша, мария захарова, оон, сергей рябков, сергей лавров
Москва, Нью-Йорк (город), США, Мария Захарова, ООН, Сергей Рябков, Сергей Лавров
МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам

Захарова: Россия ответит США при повторении истории с невыдачей виз журналистам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва серьезно ответит США, если в сентябре повторится история с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк и освещения 78-й сессии Генассамблеи ООН, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вновь вынуждены напомнить - налицо откровенное злоупотребление имеющейся у США привилегией размещать штаб-квартиру организации, грубая манипуляция визами для оказания давления на другие страны, администрация практически самовольно определяет, чьим представителям дозволено участвовать в мероприятиях ООН, а кому доступ туда закрыт… В случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам (она) не останется без серьёзной реакции", - сказала Захарова в среду на брифинге.
Россия готова к любому развитию событий по вопросу выдачи американских виз членам российской делегации и журналистам на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока признаков того, что произойдет какой-то срыв, нет, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В делегацию войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также Леонид Слуцкий.
Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры. -
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